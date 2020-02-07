　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲武漢肺炎衝擊大陸醫療體系。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續擴散，截至2月6日24時，廣東省全省累計確診病例1018例，正式突破千人。國家衛健委最新統計，廣東省當天新增確診病例74例；在院的949例確診病例中，輕型45例，普通型785例，重型85例，危重型34例；新增出院19例，累計出院68例。新增死亡1例為55歲男性，有武漢返回廣東人員的接觸史和多年糖尿病史。 

根據國家衛健委最新數據，2月6日0至24時，全大陸新增確診病例3143例，其中湖北省佔2447例；新增治癒出院病例387例，湖北184例；當日解除醫學觀察的密切接觸者26762人。新增重症病例962例（湖北918例），新增死亡病例73例（湖北省69例，吉林省、河南省、廣東省、海南省各1例），新增疑似病例4833例（湖北2622例）。

此外，曾因曝光此次疫情，而遭到公安約談並簽下「訓誡書」的湖北眼科醫師李文亮，6日深夜也因為武漢肺炎不治身亡。

李文亮2019年12月30日曾向外界發布防護預警，又被稱為肺炎疫情的「吹哨人」，他1日在微博上公布，自己得了武漢肺炎，沒想到時隔短短6天就已病逝。截至6日24時為止，湖北新增2447確診、69死，累計22112例。

據了解，李文亮是名眼科醫師，2019年12月30日在同學的群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，遭到當地派出所警示、批評，更被要求簽下訓誡書，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。

李文亮簽署訓誡書後，仍繼續在醫院工作，但1月8日替青光眼患者看診，隔天這名患者就出現肺炎的症狀，李文亮本人1月10日也開始咳嗽，病情逐漸加重，住進了重症監護室。

受到隔離後，李文亮1月31日躺在病床上治療時，錄下了一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到2月1日確診新型冠狀病毒肺炎。大陸官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息，令許多網友感到相當惋惜。

ET快訊
「首批名單未符合說好優先順序！」　蔡英文：台灣沒有政治考量
李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」…首揭疫情被斥造謠　死訊引燃
Keanna握毀滅性證據！警告莉婭「妳該緊張」：影片比八點檔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆「人心比病毒可怕」

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

武漢醫護「裸奔救援」！加護病房幾乎全滅　農婦沒錢「放棄治療等死」

武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆「人心比病毒可怕」

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

武漢醫護「裸奔救援」！加護病房幾乎全滅　農婦沒錢「放棄治療等死」

武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

加油再等等！專家預估下周油價大降九角「九二汽油回到25元」

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆「人心比病毒可怕」

霸住11個月！房東一開「眼前景象傻眼」　男嗆：不給錢，就賴著不走

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

美環為何總耽溺幻想之中？　看《櫻桃小丸子》的心理防衛機制

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

武漢肺炎失控⋯手搖飲「送暖醫護人員」連3波！每日限量百杯憑證免費喝

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

日方謹慎不給停！寶瓶星號那霸外海「繞圈圈16小時」　完整軌跡圖曝光

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

國台辦：東航申請3天執飛5航班

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

「吹哨人」李文亮過世　數萬網友出征湖北官員

即／確診破30000人！　武漢肺炎陸增3143例、73死

李文亮心跳停止3hrs　搶救無效病逝

武漢「方艙醫院」內部照流出　管理員：出事概不負責

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

武漢醫護「裸奔救援」　加護病房幾乎全滅

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

李文亮病逝　微博停在「確診了」

提供1600張床位！雷神山醫院進入移交階段

更多熱門

相關新聞

「真的很傷心！」 徐正文深夜發臉書嘆：人心比病毒可怕

「真的很傷心！」 徐正文深夜發臉書嘆：人心比病毒可怕

武漢台灣民眾首批247人包機返台後爭議不斷，居中協調返台名單的湖北台商救援會長徐正文成為各方指責的焦點。據了解，徐正文7日凌晨揭開壓力鍋，在私人臉書上寫下，「病毒不可怕，人心才可怕........真的很傷心」等33個字，文末還貼上一個哭臉圖示，透露出內心的失望與難過。

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

「寶瓶星號」日本外海盤旋達16小時

「寶瓶星號」日本外海盤旋達16小時

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：確認兩原則

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：確認兩原則

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎廣東確診李文亮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面