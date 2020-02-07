廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

▲武漢肺炎衝擊大陸醫療體系。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續擴散，截至2月6日24時，廣東省全省累計確診病例1018例，正式突破千人。國家衛健委最新統計，廣東省當天新增確診病例74例；在院的949例確診病例中，輕型45例，普通型785例，重型85例，危重型34例；新增出院19例，累計出院68例。新增死亡1例為55歲男性，有武漢返回廣東人員的接觸史和多年糖尿病史。

根據國家衛健委最新數據，2月6日0至24時，全大陸新增確診病例3143例，其中湖北省佔2447例；新增治癒出院病例387例，湖北184例；當日解除醫學觀察的密切接觸者26762人。新增重症病例962例（湖北918例），新增死亡病例73例（湖北省69例，吉林省、河南省、廣東省、海南省各1例），新增疑似病例4833例（湖北2622例）。

此外，曾因曝光此次疫情，而遭到公安約談並簽下「訓誡書」的湖北眼科醫師李文亮，6日深夜也因為武漢肺炎不治身亡。

李文亮2019年12月30日曾向外界發布防護預警，又被稱為肺炎疫情的「吹哨人」，他1日在微博上公布，自己得了武漢肺炎，沒想到時隔短短6天就已病逝。截至6日24時為止，湖北新增2447確診、69死，累計22112例。

據了解，李文亮是名眼科醫師，2019年12月30日在同學的群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，遭到當地派出所警示、批評，更被要求簽下訓誡書，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。

李文亮簽署訓誡書後，仍繼續在醫院工作，但1月8日替青光眼患者看診，隔天這名患者就出現肺炎的症狀，李文亮本人1月10日也開始咳嗽，病情逐漸加重，住進了重症監護室。

受到隔離後，李文亮1月31日躺在病床上治療時，錄下了一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到2月1日確診新型冠狀病毒肺炎。大陸官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息，令許多網友感到相當惋惜。