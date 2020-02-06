23歲熱心女「單車騎300公里」　花4天3夜只為回武漢化驗室工作

▲23歲的甘如意單車騎了300公里，只為了要回武漢工作。（圖／翻攝自《封面新聞》）

實習記者曾筠淇／綜合報導

湖北23歲女子甘如意在2017年畢業後，就在武漢的化驗室工作，當地距離她家共長300公里，她想到同事已經連續上了好幾天班，而一心想上班的她，於是決定回化驗室上班，但當下並沒有車子能搭乘，於是她便騎著單車，花了4天3夜才抵達。

據《封面新聞》報導，23歲的甘如意在2017年時，考進了武漢市江夏區金口中心衛生院範湖分院化驗室，而她的老家則位在湖北荊州市公安縣的鄉村，兩地相差300公里之遠。

武漢肺炎的疫情嚴重，但甘如意想到，化驗室只有2名同事，且兩人都已連續上了好幾天，於是她便決定回去上班。甘如意的父母在起初聽聞時，都感到十分擔心，但最終仍支持女兒的想法，並辦理了臨時通行證，好讓甘如意能夠順利回去工作。

▲甘如意決定工作到疫情結束為止。（圖／翻攝自《封面新聞》）

由於當時並無車輛可以搭乘，於是甘如意就在31日上午10時，騎著自己的腳踏車出發，還在中途步行過大橋、換騎共享單車。甘如意在2月3日下午6時，終於抵達了金口衛生院範湖分院，一共花了4天3夜，而她也在隔天就立刻出現於化驗室內。

雖然甘如意花了整整4天3夜，路上也感到十分疲倦，但她始終不曾後悔，不但覺得「有希望」，還表示「家裡人都很支持我」。甘如意現在已經重回崗位，且打算工作到疫情結束為止。