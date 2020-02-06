　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看診2次都未確診武漢肺炎！　女教師曝「染病歷程」：只能吸氣不能吐氣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲武漢一名女教師近日分享自己患病的經歷。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情日漸升溫，湖北武漢市一名女教師穆文（化名）近日分享染病的心路歷程，表示自己看診了2次都沒被確診，但卻出現武漢肺炎所有的症狀。她回憶，8天後病情才逐漸好轉，但這段期間一直感到恐懼，甚至還出現「只能吸氣不能吐氣」的情況，相當痛苦。

據澎湃新聞報導，在出現病狀之前，居住武漢的穆文在各區之間頻繁穿梭2天。她表示，自己在1月18日當天，帶著不滿3歲的女兒在武漢市區閒逛，且先後乘坐的交通工具有公車、出租車、輪渡、地鐵等，20號之前的武漢，人們忙碌著擺設年貨，整個城市充滿喜氣。

當天晚間，穆文和其妹妹、女兒、外甥一同出門，並回到了郊區老家。她表示，19號上午我又帶著女兒從郊區老家回到了位於武昌市區的家中，下午和女兒及鄰居一家人去超大商場買年貨，「在這個人潮擁擠、空氣不太流通的超市裡，幾乎沒有人在戴口罩。」

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透）

20日下午，穆文一家人開車回到了郊區老家，沒想到當天晚上就開始出現乾咳的症狀。她提到，這種乾咳的現象就是沒有痰，但嗓子裡明顯有異物感，「一直很想清嗓子，把這些異物清理出去，但怎麼也清理不掉。」

第二天（1月21日），穆文發覺自己似乎中標，開始大量飲水，但乾咳的現象卻沒有好轉，到晚上後，甚至還越來越頻繁。為了不影響家人休息，穆文盡量壓低聲音，並摀著自己的嘴巴，「此時我心裡更加擔憂，並開始綜合分析自己往常的身體情況和這幾天的行程，幾乎是一夜難眠。」

隔天（1月22號），穆文開始出現胸悶、噁心的症狀，但為了不破壞過年氣氛，她未向家人表明自己的身體狀況，直到1月23日才向家人坦承。她表示，「家人覺得我大驚小怪，不相信事情會發生在我身上，但我自己的身體狀況只有我最清楚，感覺情況越來越不妙。」

事後，穆文到醫院檢查，被診斷為「支氣管發炎」。她當時的心情瞬間放鬆了許多，不過隔天（1月24號）下午3點左右，她又開始感到不舒服，除了乏力外，有出現胸悶、全身發汗的現象。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲武漢肺炎持續擴散至全球。（圖／路透社）

隨後，穆文在醫生的建議下，決定在家進行隔離，「1月25日晚間，我的體溫開始升到了39度，甚至開始盜汗、呼氣吸氣費勁，我開始恐慌了。」她表示，在單位同事和領導的幫忙下，自己最後被一輛救護車送進了武昌區的一個剛剛被徵用為定點收治的醫院內，住進了隔離病房。

1月26日早上，穆文感覺整個人有了一點精神，便拿起手機向親朋好友報平安，「直到下午2點多，我感覺有點餓，且身體又開始不舒服，我才意識到應該放下手機休息了。」她說，當天4點多的時候，胸口的疼痛突然惡化，「我感覺到整個腹部在急劇收縮，接著就是只能吸氣，呼氣幾乎呼不出來，到某個時刻，吸氣也幾乎停滯，我努力睜著眼睛告訴自己不能睡，不能閉眼。」

直到過了一分多鐘後，穆文才感覺自己熬過來了，呼吸開始逐漸恢復正常，不過這種狀況一直斷斷續續地持續到晚上，導致她整夜沒睡。她表示，自己隔天感到非常疲憊又飢餓，幸好家人有送許多好吃的東西進來，「這一天我一直在吃東西、流汗中渡過。」

當天晚上，穆文主動告知醫生想做一次肺部的CT檢查，「自從我25號入院以來，醫生和護士對我進行各種常規的檢查，測體溫、量血壓、測血氧飽和度等等。」她提到，這個醫院剛剛被改為定點收治醫院，醫院在進行人員調整，所以整個醫院非常忙，「中途我和醫生反映過自己的不舒服，但醫生一直告訴我情況還好，直到晚上八點左右，我去做了檢查，醫生說很快就可以出院回家休息。」

如今，已出院的穆文表示，「回顧整個經歷，我想表達的是感激，想向身邊所有幫助、關心過我的各位親人、同事、同學、朋友以及醫護人員表達感激，他們在我最困難的時候，始終都陪在我身邊，替我排憂解難，正是因為這種情感的力量，我才有動力堅持，堅持和疾病作鬥爭。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
武漢專機返台隔離生活曝！繭居套房沒電視…三餐叫外送「每餐限8
黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情　做得
徐正文遭國民黨停止黨權！不介入第二次包機
陸配返台過年隔離1晚從飯店脫逃！跑到高鐵桃園站搭車被警方逮捕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

家庭聚餐引爆「連鎖反應」　湖北二姐傳染7人...2患者年夜飯再傳3人

傳火神山醫院清潔員「月薪15.75萬」　尋找55歲以下「有愛心、勇氣的人」

陣陣「白煙」瀰漫武漢全市　城管委員會出動霧炮車大消毒

武漢肺炎確診女跟11男開房間？警方澄清　造謠者遭拘留

賴清德赴美拜會白宮國安會　陸外交部「堅決反對」：停止發台獨錯誤信號

看診2次都未確診武漢肺炎！　女教師曝「染病歷程」：只能吸氣不能吐氣

多國急喊卡入境中國航班！華春瑩直指「人為製造恐慌」…嚴厲回應了

快訊／陸委會：港澳居民2/7起暫停受理入境申辦

密切接觸者拒隔離！　溫州女猛揮菜刀「進來就砍」...年輕輔警慘濺血

父體檢染武漢肺炎！發燒2天沒退　兒曝：到死都沒確診

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

家庭聚餐引爆「連鎖反應」　湖北二姐傳染7人...2患者年夜飯再傳3人

傳火神山醫院清潔員「月薪15.75萬」　尋找55歲以下「有愛心、勇氣的人」

陣陣「白煙」瀰漫武漢全市　城管委員會出動霧炮車大消毒

武漢肺炎確診女跟11男開房間？警方澄清　造謠者遭拘留

賴清德赴美拜會白宮國安會　陸外交部「堅決反對」：停止發台獨錯誤信號

看診2次都未確診武漢肺炎！　女教師曝「染病歷程」：只能吸氣不能吐氣

多國急喊卡入境中國航班！華春瑩直指「人為製造恐慌」…嚴厲回應了

快訊／陸委會：港澳居民2/7起暫停受理入境申辦

密切接觸者拒隔離！　溫州女猛揮菜刀「進來就砍」...年輕輔警慘濺血

父體檢染武漢肺炎！發燒2天沒退　兒曝：到死都沒確診

「I'm not from China！」　時力籲開放黏貼「台灣」貼紙、重新設計護照封面

被指囤積「黑心口罩」　吉田藥局喊冤：一個口罩才賺幾塊錢

逛基隆廟口畫面曝！疑從鑽石公主號下船　遊客「揹郵輪袋+緊戴口罩」現身

公布不到一週　《動物森友會》主機預購因武漢肺炎延期

愛心燈籠義賣少8成+捐款箱被偷　彰化3200名家扶兒陷衝擊

大巨蛋停工5年　7日闖關環評拚2020復工

《小丑女大解放》爛番茄開盤「DC電影第2高分」　超越《小丑》《水行俠》

實名制口罩6日上路　台東縣衛生局視察整體尚順暢

台中夜店推「口罩趴」免費入場人潮爆棚！　網轟：非常時期還敢去

家庭聚餐引爆「連鎖反應」　湖北二姐傳染7人...2患者年夜飯再傳3人

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

公婆隱瞞旅遊史...懷孕8月媳婦中標了　

避談抹紅　徐正文聲明反問：我有錯嗎？

獨家追蹤／她被告知「2小時內到機場」：誰能上機都不知道

即／武漢肺炎湖北增2987確診　死亡70人

即／武漢肺炎暴增近4000確診　死亡累計563人

愛妻感染病危！男醫生摘掉口罩人工呼吸搶救

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎疫情蔓延　全日空再停飛7條中國航線

武漢肺炎疫情蔓延　全日空再停飛7條中國航線

因應武漢肺炎疫情蔓延，日本全日空（All Nippon Airways）除已暫時停飛日本成田機場往來中國武漢機場航班，今天決定再暫時停飛往來中國其他航點及香港共7條航線。

網傳「霧霾」引發肺炎！環保署駁斥

網傳「霧霾」引發肺炎！環保署駁斥

多國急喊卡入境中國航班！華春瑩：人為製造恐慌

多國急喊卡入境中國航班！華春瑩：人為製造恐慌

快訊／陸委會：港澳居民2/7起暫停受理入境申辦

快訊／陸委會：港澳居民2/7起暫停受理入境申辦

赴新加坡開會遭確診武漢肺炎　台灣曾有員工與會

赴新加坡開會遭確診武漢肺炎　台灣曾有員工與會

關鍵字：

武漢疫情肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面