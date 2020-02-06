看診2次都未確診武漢肺炎！　女教師曝「染病歷程」：只能吸氣不能吐氣

▲武漢一名女教師近日分享自己患病的經歷。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情日漸升溫，湖北武漢市一名女教師穆文（化名）近日分享染病的心路歷程，表示自己看診了2次都沒被確診，但卻出現武漢肺炎所有的症狀。她回憶，8天後病情才逐漸好轉，但這段期間一直感到恐懼，甚至還出現「只能吸氣不能吐氣」的情況，相當痛苦。

據澎湃新聞報導，在出現病狀之前，居住武漢的穆文在各區之間頻繁穿梭2天。她表示，自己在1月18日當天，帶著不滿3歲的女兒在武漢市區閒逛，且先後乘坐的交通工具有公車、出租車、輪渡、地鐵等，20號之前的武漢，人們忙碌著擺設年貨，整個城市充滿喜氣。

當天晚間，穆文和其妹妹、女兒、外甥一同出門，並回到了郊區老家。她表示，19號上午我又帶著女兒從郊區老家回到了位於武昌市區的家中，下午和女兒及鄰居一家人去超大商場買年貨，「在這個人潮擁擠、空氣不太流通的超市裡，幾乎沒有人在戴口罩。」

▲新型冠狀病毒。（圖／路透）

20日下午，穆文一家人開車回到了郊區老家，沒想到當天晚上就開始出現乾咳的症狀。她提到，這種乾咳的現象就是沒有痰，但嗓子裡明顯有異物感，「一直很想清嗓子，把這些異物清理出去，但怎麼也清理不掉。」

第二天（1月21日），穆文發覺自己似乎中標，開始大量飲水，但乾咳的現象卻沒有好轉，到晚上後，甚至還越來越頻繁。為了不影響家人休息，穆文盡量壓低聲音，並摀著自己的嘴巴，「此時我心裡更加擔憂，並開始綜合分析自己往常的身體情況和這幾天的行程，幾乎是一夜難眠。」

隔天（1月22號），穆文開始出現胸悶、噁心的症狀，但為了不破壞過年氣氛，她未向家人表明自己的身體狀況，直到1月23日才向家人坦承。她表示，「家人覺得我大驚小怪，不相信事情會發生在我身上，但我自己的身體狀況只有我最清楚，感覺情況越來越不妙。」

事後，穆文到醫院檢查，被診斷為「支氣管發炎」。她當時的心情瞬間放鬆了許多，不過隔天（1月24號）下午3點左右，她又開始感到不舒服，除了乏力外，有出現胸悶、全身發汗的現象。

▲武漢肺炎持續擴散至全球。（圖／路透社）

隨後，穆文在醫生的建議下，決定在家進行隔離，「1月25日晚間，我的體溫開始升到了39度，甚至開始盜汗、呼氣吸氣費勁，我開始恐慌了。」她表示，在單位同事和領導的幫忙下，自己最後被一輛救護車送進了武昌區的一個剛剛被徵用為定點收治的醫院內，住進了隔離病房。

1月26日早上，穆文感覺整個人有了一點精神，便拿起手機向親朋好友報平安，「直到下午2點多，我感覺有點餓，且身體又開始不舒服，我才意識到應該放下手機休息了。」她說，當天4點多的時候，胸口的疼痛突然惡化，「我感覺到整個腹部在急劇收縮，接著就是只能吸氣，呼氣幾乎呼不出來，到某個時刻，吸氣也幾乎停滯，我努力睜著眼睛告訴自己不能睡，不能閉眼。」

直到過了一分多鐘後，穆文才感覺自己熬過來了，呼吸開始逐漸恢復正常，不過這種狀況一直斷斷續續地持續到晚上，導致她整夜沒睡。她表示，自己隔天感到非常疲憊又飢餓，幸好家人有送許多好吃的東西進來，「這一天我一直在吃東西、流汗中渡過。」

當天晚上，穆文主動告知醫生想做一次肺部的CT檢查，「自從我25號入院以來，醫生和護士對我進行各種常規的檢查，測體溫、量血壓、測血氧飽和度等等。」她提到，這個醫院剛剛被改為定點收治醫院，醫院在進行人員調整，所以整個醫院非常忙，「中途我和醫生反映過自己的不舒服，但醫生一直告訴我情況還好，直到晚上八點左右，我去做了檢查，醫生說很快就可以出院回家休息。」

如今，已出院的穆文表示，「回顧整個經歷，我想表達的是感激，想向身邊所有幫助、關心過我的各位親人、同事、同學、朋友以及醫護人員表達感激，他們在我最困難的時候，始終都陪在我身邊，替我排憂解難，正是因為這種情感的力量，我才有動力堅持，堅持和疾病作鬥爭。」

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