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太陽花殺人未遂案「露面」出庭！　方仰寧：健康的人免戴口罩

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記者孫于珊／台北報導

2014年太陽花學運警民爆發流血衝突，時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞及中正一分局長方仰寧，被受傷的23名民眾自訴控告殺人未遂、重傷害未遂、傷害、強制等罪。台北地院7日上午傳喚4人出庭，勘驗當時強制驅離等衝突畫面以表示意見。方仰寧在庭外受訪時，對於口罩問題說，他自己很健康不需戴口罩！

▲▼太陽花學運時任中正一分局長方仰寧。（圖／記者孫于珊攝）

▲方仰寧未戴口罩出庭，表示自己很健康不需要戴。（圖／記者孫于珊攝）

自訴人律師針對當時「323佔領行政院」事件的驅離畫面補充說，有一名雙手高舉的民眾，正在離開時被員警從背後推倒，還向下重踏，此時有男性聲音高喊：「踹呼死（台語）！」才有後續出現「腳踹下去」、「踹下去了」（皆台語）的聲音。

方仰寧對此表示，這是自訴人律師的個人臆測之詞，沒辦法準確連結。法官再次當庭播放，確認現場聲音吵雜，也未聽到「腳踹下去」等語。

方仰寧還說，自訴人律師根本是在推論構陷！方表示自己身為中正一分局長，上級給了他支援警力，他有能力也有職權必須淨空行政院，無任何人給他壓力，要他於什麼時限內處理完畢；對於筆錄的地點記載，方也踴躍表達意見。

方仰寧離開法庭時，媒體追問「當時有違法驅離嗎？」方停下腳步受訪表示，對於有民眾受傷，他感到很遺憾，但警察依法執行職務，「這是我們的職權」，希望民眾能夠支持警察能依法行政；至於自己沒有戴口罩出庭一事，他微笑強調：「健康的人不需要戴口罩，不要造成恐慌！」

另外值得玩味的是，王卓鈞面對媒體同樣詢問「當時有違法驅離嗎？」他輕輕「哼」一聲，嘴角還一邊上揚露出微笑，並未多作回應就快步離去。

▼前警政署長王卓鈞面對記者提問冷笑以對。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼前警政署長王卓鈞。（圖／記者孫于珊攝）

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