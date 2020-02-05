Line一鍵查「附近哪裡賣口罩」全現形　連電話都有...網瘋傳：快加好友

▲口罩實名制2月6日正式上路。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在口罩熱潮不減，加上實名制將於6日上路，相關程式、Line機器人應運而生。就有不同的研發團隊推出「敗口罩」、「哪裡買口罩」等聊天機器人，只要送出定位點，就會自動列出附近健保藥局，讓大家方便找尋。

中央疫情指揮中心3日宣布新政策，4日起四大超商停售口罩，並於6日起開始實名制購買，一片降價為5元，但須持健保卡，赴全國6506多家「健保特約藥局」購買，每人7天內限購2片。

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▲Line機器人「哪裡買口罩」。（圖／記者周亭瑋攝）

隨著即將展開的新政策，研發團隊也祭出Line機器人，首先在官方帳號區搜尋「敗口罩」，加入好友後，只要點開「位置資訊」，按下目前自己所在位置的標示後，就會自動跑出附近能買口罩的5間藥局，而上面也清楚標示出名稱、地址及電話。

無獨有偶，另一個Line機器人「哪裡買口罩」，也能輕鬆查出附近特約藥局，一樣按下所在座標後，就會自動跑出該區藥局，同時也會依照距離排序。經《ETtoday新聞雲》記者實測，附近藥局逐一列出後，只要再點藥局名稱，就會接著跳出地址、電話、及地圖，方便又貼心。

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▼記者實際搜尋「敗口罩」後發現，似乎被移除了。（圖／記者周亭瑋攝）