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武漢肺炎患者破3萬！世衛承認「依舊對病毒不了解」：尚無疫苗和治療方法

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▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

世界衛生組織（WHO）6日就新冠肺炎疫情舉行記者會，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通報，除部分事實外，目前對病毒的資訊知之甚少，既不清楚疫情的來源和自然宿主，也不知道其傳染性或嚴重性。此外，他還稱，迄今仍未找到預防感染的疫苗和治療方法。

武漢新型肺炎疫情加速擴散，截止今（7）日上午11時22分，大陸確診人數已達到31,196，死亡人數達637人。位於廣東省廣州市的「華南農業大學」今日凌晨層在微博官網發佈最新研究消息，稱穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

華南農業大學7日早上舉行記者會通報，研究團隊透過分析1000多份宏基因組樣品，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主；繼而通過分子生物學檢測，揭示穿山甲中β冠狀病毒的陽性率為70%，隨後進一步對病毒進行分離鑑定，最後透過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎尚無疫苗和治療方法。（圖／路透）

此前，中國科學院在1月31日發佈消息指出，上海藥物所和武漢病毒所聯合研究初步發現，雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒（2019-nCoV），引發民眾瘋搶，讓該產品瞬間賣到斷貨。對此，上海藥物所則回應，「對，但也不能拔太高，因為這個科學的事情我們不想說得太過。」不過，多數醫生認為，目前尚未有有力證據引證其療效。

另根據外媒報導，美國製藥廠吉利德公司（Gilead Science）研發的瑞德西韋（Remdesivir）被用來治療新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），一天就出現病情好轉的狀況，讓各國醫師感到相當振奮。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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