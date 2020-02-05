50萬片「三層防護口罩」免費發！光南「4點Q＆A」一次說清楚：要自備購物袋

▲近日的口罩之亂累壞全民，光南決定免費發口罩。（示意圖／記者邱偉倫攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名批發連鎖店「光南」日前宣布，7日、8日將於全台指定門市，免費發放50萬片口罩。在一片讚賞中，不乏質疑聲浪；對此，光南今日整理出4大點Q＆A，清楚回應民眾的所有疑慮。

為了回饋台灣鄉親，光南表示，將在全台指定門市，發放50萬片口罩，每人限領5片，時間分別為7日和8日，上午11點起，考量各分店在地人口狀況，所以發送數量不一，不過當天剩下最後100名額時，會發放號碼牌，以確定最後領取人，同時避免後面民眾空等。

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問題一：口罩是否為囤貨？

這批要發送的口罩，是2019年12月下單採購進口，原本是要正常販售的商品，但碰上反送中，春節期間才到貨高雄港，並於2月4日運送到光南總公司，並非囤貨。

光南表示，看到台灣各地口罩搶購的狀況，民眾購買困難，公司本於「取之於社會，用之於社會」的基本想法，遂決定將這批剛到貨的口罩提供出來，給需要的鄉親朋友。

問題二：發放的口罩種類？

這次贈送的口罩為一般的「三層防護口罩」，並非醫療等級。一般生活使用上，對於飛沫、防塵、防護即已足夠，但如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩。

問題三：建議提供給更需要的單位？

除了門市贈送外，光南亦同步贈送給政府立案的公益團體或單位。

問題四：是否需自備購物袋？

每個門市會派出2名工作人員，戴上口罩、手套，直接拆封一包50入的口罩，每人發送5片，「為響應減塑政策，請務必自備購物袋！」

▲針對網友質疑的問題，一次講明白。（圖／翻攝自臉書「光南大批發-連鎖店」）

指定門市如下：

基隆：

基隆市仁愛區忠一路12號

台北：

台北市中正區許昌街40號

台北市中正區羅斯福路四段114號

新北：

新北市三重區重新路二段69號

新北市永和區永和路二段116號1-2樓

桃園：

桃園市桃園區成功路一段21號

桃園市中壢區中山路100號

桃園市中壢區中正路82號(光南流行生活館)

新竹：

新竹市東區民族路15號

台中：

台中市北區三民路三段125號

台中市西屯區福星路427號B1

台中市豐原區中正路145號

彰化：

彰化縣彰化市中正路一段559號

彰化縣員林市中山路二段52號‬

雲林：

雲林縣斗六市民生路185號

嘉義：

嘉義市西區中山路490號

台南：

台南市東區北門路一段146號

高雄：

高雄市岡山區溪東路2號

高雄市新興區文橫一路17號

高雄市苓雅區三多三路224號

高雄夢時代(藍鯨館):高雄市前鎮區中華五路789號2F(光南流行生活館)

屏東：

屏東縣屏東市永福路31號

屏東縣潮州鎮新生路63號

宜蘭：

宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號

花蓮：

花蓮縣花蓮市中正路535號

台東：

台東縣台東市中華路一段431號

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