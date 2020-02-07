口罩在這裡！　LINE SPOT一鍵顯示最近販售地點

▲LINE SPOT防疫必備地圖。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

口罩「實名制」購買上路後，全台每日釋出170萬片口罩，每人七天限購兩片，但還是有民眾大排長龍，因此LINE特別推薦LINE SPOT一鍵顯示最近販售地點的功能，還可以看到口罩剩餘數量，便利用戶尋找特約藥局，同時避免完售撲空。

▲LINE SPOT一鍵顯示「營業中」的販售地點。（圖／翻攝LINE）

LINE表示，LINE SPOT是一個可以輕鬆查找自己附近商家的服務，因應當前的便民需求，運用政府公開的資料，幫用戶串接好口罩販售地點與數量，只要進到LINE SPOT中搜尋「#健保特約藥局」，即可一鍵查找最的健保特約藥局或衛生所，還可以看到口罩剩餘數量。

實際操作，首先在LINE SPOT中搜尋「#健保特約藥局」，如果發現抓不到位置，只要在手機裝置的設定中，允許LINE使用位置資訊，然後點選 「離你最近的健保特約藥局」網址，可以篩選「營業中」 ，即可看到目前所在位置3公里以內的販售地點列表。

▲LINE SPOT切換地圖模式可以看其它縣市。（圖／翻攝LINE）

此外，用戶如果想要看更多不是自己附近的商家，可以切換到地圖模式，只要點選列表畫面右上角的地標小圖示，就會從列表模式，切換到地圖模式，然後移動到自己想查詢的區域，像是其它縣市，再點選一次「搜尋這個區域」即可。

▲LINE SPOT掃描馬上搜尋口罩販售地點。（圖／翻攝LINE）