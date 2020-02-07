李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮感染武漢肺炎病逝。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者鄭思楠／綜合報導

疫情「吹哨人」武漢市中心醫院醫生李文亮於2月6日晚搶救無效去世，年僅34歲， 留下5歲的孩子和正懷著二胎的妻子。2月1日，李文亮確診新型冠狀病毒肺炎，2019年12月30日因在同學群組發佈華南海鮮市場疫情訊息，被警方以發佈不實言論訓誡。他生前曾接受採訪表示，身體康復後想儘快回到一線。

據了解，李文亮是名眼科醫師，2019年12月30日在同學的群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，遭到當地派出所警示、批評，更被要求簽下訓誡書，若繼續從事違法活動，將受法律制裁。

李文亮簽署訓誡書後，仍繼續在醫院工作，但1月8日替青光眼患者看診，隔天這名患者就出現肺炎的症狀，李文亮本人1月10日也開始咳嗽，病情逐漸加重，住進了重症監護室。

受到隔離後，李文亮1月31日躺在病床上治療時，錄下了一段影片，講述自己受到公安傳喚的經過，還上傳了一張簽下的訓誡書照片，立刻有數千則支持的評論，沒想到2月1日確診新型冠狀病毒肺炎。

▲人民日報發佈李文亮死訊。（圖／翻攝臉書）

大陸官媒《人民日報》6日在臉書發文稱，李文亮6日晚間9點30分傳出病逝消息。不過，《中國新聞週刊》隨後表示，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮病危仍在加護病房（ICU）搶救，「晚間9點30分心臟停止，但用上了葉克膜進行搶救。」

不過，武漢中心醫院6日3點48分在官方微博證實死訊，「我院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日淩晨2點58分去世，對此我們深表痛惜和哀悼。於2020年2月7日凌晨2點58分去世，對此我們深表痛惜和哀悼。」

世界衛生組織也透過推特發文哀悼並表示，所有人都應該稱頌李文亮在對抗新型冠狀病毒（2019nCoV）方面，所作出的貢獻。

▲▼李文亮病逝引燃全網怒火。（圖／翻攝微博）

不過，也有網友在臉書PO文分析，院方之所以遲遲不肯公佈，並強調仍在搶救中，應該是為了緩解民眾的心情，畢竟這個消息真的太震撼了。

臉書粉絲專頁「微信上的中國」管理員7日另尋2時39分PO出一篇文章分析，「事情被爆出來的當下因為網路上資訊太多，轉來轉去早已沒有公信力，整個夜晚大陸網站上最大的消息就是這個，甚至還登上熱搜第一名；武漢中心醫院微博也湧進75萬條留言，幾乎可以說是被大洗版，不過，院方為何遲遲不肯公佈，一個被廣為流傳但難以證實的說法是為了緩解民眾心情，畢竟這個消息太震撼了，就結果上來看，的確也因此減緩不少。」

李文亮醫生的死訊引發大陸微博空前憤怒，他們紛紛怒批，「究竟誰是真正的造謠者？！2020年可以重啟嗎？有的人走了，他還活著」、「沉默和被沉默才是最大的瘟疫」、「閻王讓你三更死，政府留你到五更，生前蒙冤，死後受辱，新名詞：政治性搶救。」、「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間！中國人民會記住您的」、「願天堂沒有謊言，可劊子手們還在逍遙快活，惡魔依舊在人間」。