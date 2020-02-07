「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

「吹哨人」李文亮7日午夜因感染武漢肺炎命危，到凌晨3點經證實搶救無效的消息，一整晚都是微博熱搜榜第一名。網友紛紛湧入李文亮工作的武漢中心醫院留言祝福和悼念，目前累積留言數已突破88萬人次。

武漢中心醫院眼科醫師李文亮，去年底得知院內驗出7名「SARS」病例後，於12月30日在微信群裡通知其他7位醫生朋友，要他們別宣傳出去，提醒自己的親友早日防範，卻被湖北政府官員以「散佈未經證實消息」為由進行訓誡，甚至被貶為罪人。





▲武漢中心醫院官方證實，李文亮逝世。（圖／翻攝自微博「武漢中心醫院」）

後來官方為李文亮正名，並稱其為「最早的吹哨人」，可惜疫情已經爆發，連李文亮本人也因看診感染武漢肺炎。武漢中心醫院7日0點38分發布微博，「我院眼科醫生不幸感染，目前病危，正在全力搶救中。」眾多網友紛紛轉發留言，不到5小時已經累積75萬則，「挺住！英雄」、「好痛心」、「希望平安」、「好難過啊，為什麼會這樣！」

經過3小時，院方再度發布微博，證實李文亮搶救失敗逝世；網友再度湧入悼念，「雖然人間不值得，但天使真的來過」、「英雄走好」、「一路走好」、「悲傷的消息」、「他如此平凡，如此年輕，像一滴小小的春雨，卻滲透億萬人的心」、「願天堂沒有病痛」。