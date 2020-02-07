　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

「吹哨人」李文亮7日午夜因感染武漢肺炎命危，到凌晨3點經證實搶救無效的消息，一整晚都是微博熱搜榜第一名。網友紛紛湧入李文亮工作的武漢中心醫院留言祝福和悼念，目前累積留言數已突破88萬人次。

武漢中心醫院眼科醫師李文亮，去年底得知院內驗出7名「SARS」病例後，於12月30日在微信群裡通知其他7位醫生朋友，要他們別宣傳出去，提醒自己的親友早日防範，卻被湖北政府官員以「散佈未經證實消息」為由進行訓誡，甚至被貶為罪人。

▲▼李文亮 武漢醫院微博評論75萬條　持續累積中。（圖／翻攝自微博「武漢中心醫院」）

▲武漢中心醫院官方證實，李文亮逝世。（圖／翻攝自微博「武漢中心醫院」）

後來官方為李文亮正名，並稱其為「最早的吹哨人」，可惜疫情已經爆發，連李文亮本人也因看診感染武漢肺炎。武漢中心醫院7日0點38分發布微博，「我院眼科醫生不幸感染，目前病危，正在全力搶救中。」眾多網友紛紛轉發留言，不到5小時已經累積75萬則，「挺住！英雄」、「好痛心」、「希望平安」、「好難過啊，為什麼會這樣！」

經過3小時，院方再度發布微博，證實李文亮搶救失敗逝世；網友再度湧入悼念，「雖然人間不值得，但天使真的來過」、「英雄走好」、「一路走好」、「悲傷的消息」、「他如此平凡，如此年輕，像一滴小小的春雨，卻滲透億萬人的心」、「願天堂沒有病痛」。

ET快訊
「首批名單未符合說好優先順序！」　蔡英文：台灣沒有政治考量
李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」…首揭疫情被斥造謠　死訊引燃
Keanna握毀滅性證據！警告莉婭「妳該緊張」：影片比八點檔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆：「人心比病毒可怕」

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

武漢醫護「裸奔救援」！加護病房幾乎全滅　農婦沒錢「放棄治療等死」

武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆：「人心比病毒可怕」

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

天津武清區人民醫院封控！973位醫護、患者全被隔離…發熱門診流程出錯

8名最早發現疫情的醫生1人死了！李文亮「傳訊告誡」內容曝光...隔天卻遭傳喚

「吹哨人」李文亮逝世　網88萬條留言湧武漢中心醫院：一路走好

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！首揭疫情對外警告被斥造謠…死訊引燃網怒火

「清流哥」武漢方艙醫院淡定看書　爆紅高學歷被起底

快訊／確診破30000人！　武漢肺炎陸一日新增3143例、73死

武漢醫護「裸奔救援」！加護病房幾乎全滅　農婦沒錢「放棄治療等死」

武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

真的很傷心！　徐正文深夜發臉書33字感嘆：「人心比病毒可怕」

霸住11個月！房東一開「眼前景象傻眼」　男嗆：不給錢，就賴著不走

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

美環為何總耽溺幻想之中？　看《櫻桃小丸子》的心理防衛機制

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

武漢肺炎失控⋯手搖飲「送暖醫護人員」連3波！每日限量百杯憑證免費喝

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

日方謹慎不給停！寶瓶星號那霸外海「繞圈圈16小時」　完整軌跡圖曝光

85歲嬤畢生願望是「見企鵝」　偶像降臨圓夢…她最真實反應超可愛

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

國台辦：東航申請3天執飛5航班

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

「吹哨人」李文亮過世　數萬網友出征湖北官員

即／確診破30000人！　武漢肺炎陸增3143例、73死

李文亮心跳停止3hrs　搶救無效病逝

武漢「方艙醫院」內部照流出　管理員：出事概不負責

國台辦批阻包機　陸委會：防疫非兒戲

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

武漢醫護「裸奔救援」　加護病房幾乎全滅

國台辦：台灣應盡速讓湖北台胞返鄉

李文亮病逝　微博停在「確診了」

提供1600張床位！雷神山醫院進入移交階段

更多熱門

相關新聞

不捨陳時中落淚...蔡英文叮嚀防疫同仁：照顧好自己才能保護國人

不捨陳時中落淚...蔡英文叮嚀防疫同仁：照顧好自己才能保護國人

因應武漢肺炎疫情持續升溫，總統蔡英文7日一早視察中央流行疫情指揮中心慰勉同仁，同時也將回應外界關心之口罩及武漢台商返台等相關議題。

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

口罩實名制　販售時間限定早8晚9

口罩實名制　販售時間限定早8晚9

WHO疫情報告仍稱台「台北及周圍地區」

WHO疫情報告仍稱台「台北及周圍地區」

免費口罩10點開排！永和光南民眾2小時前就擠爆門口

免費口罩10點開排！永和光南民眾2小時前就擠爆門口

關鍵字：

大陸李文亮武漢中心醫院眼科醫生吹哨人病逝武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面