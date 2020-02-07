口罩實名制販售時間限定「早8晚9」　網站更新時間30分→30秒

▲口罩實名制第二日排隊人潮。（圖／記者林振民攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制6日上路，健保署官網與APP同時開放「口罩數量查詢」，但剛上線就傳出塞爆，經緊急把頻寬從600M加到1000M，讓同時上線人數可容納到3萬人，網站卡頓問題才獲得改善。健保署長李伯璋今（7）日表示，6日晚間已將每30分鐘更新一次，調整為30秒，行政院委託民間建置的13套系統也會同步更新。

為因應民眾口罩查詢需求，健保署在系統開放前，已先將網站頻寬從150M加大到600M，每分鐘可同時容納1萬8000人，但上線當天依然爆量，許多民眾紛紛反應「查不到」。為此，健保署緊急在6日上午10時，協調中華電信將頻寬加大到1000M，行政院政委唐鳳也公布13套系統，幫健保署分流。

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▲口罩實名制第二日，下午開賣上午就有民眾排隊等候。（圖／記者姜國輝攝）

健保署長李伯璋提到，6日上午是因主機塞車，緊急調整設備，所以在9時30分至11時10分之間，無法產製資料傳送，為確保民眾查詢資料正確，11時30分系統重新開放後，將傳送間隔改為每10分鐘，下午4時30分調整為1分鐘，5時30分再加速，調整為每30秒一次。

口罩實名制開賣首日，截至晚間9時，總共賣出149萬7424片口罩。李伯璋表示，為了怕民眾拿著健保卡到處刷，今起健保署也更新規定，限定藥局只能在「早8晚9」期間販售口罩，每人每週同樣限購2片，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。