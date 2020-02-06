重型血友病患拿不到藥！陳時中：「醫療需求、弱勢」一定在下批包機名單

▲第一批武漢台商3日包機回台。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

第一批武漢台商包機回台後，登機人員問題爭議不斷，陸委會也坦言「第一批包機名單不理想」。另外，目前也還有一名重型血友病患受困大陸，等不到救命藥。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，協助準備的藥物至今仍無法送達該患者手中，患者用藥情況堪憂，因此第二波包機名單中，有相關醫療需要和弱勢族群一定會在名單上。

武漢封城後傳出一名重型血友病患者無法離開，必須固定使用的救命藥物已經快用完。對此，陸委會也證實，的確有該名案例，但目前在武漢鄰近城市，衛福部和該名患者看診的醫院有立即投入協助。

請繼續往下閱讀...

不過陳時中今（6）在記者會坦言，台灣醫學中心協助準備的藥物，至今還沒辦法送到患者手中，患者身上帶的藥量只夠支持到2/15左右，因此目前用藥狀況相當令人堪憂，而蘇貞昌院長早上也明確指示，第二波包機名單以「弱勢、防疫優先」，相關名單要在起飛前一天完整提供。

陳時中強調，對於疫情防治，「為了人道上我們願意委屈求全」，但不能夠把首要事情、基本防疫放在後面，台灣也必須量力而為，守住2,300萬人的健康是首要政策目標。

其他人也看了...



快訊／台灣首例武漢肺炎女台商痊癒！解除隔離可安排出院



影／7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲



「沒有人願意生病！我打破了０」 首例女台商錄音：我真的很抱歉

首例女台商7分鐘錄音親曝「警覺關鍵」 狂讚：防疫團隊真的很了不起

寶瓶星號上千台人「明日將靠岸」 陳時中：會盡量讓他們回來



返台包機收容檢疫所救護車送醫 指揮中心證實1人發燒、1人咳嗽



首例女台商出院「手寫信曝光」：在台灣其實很幸福！



讓醫護全心投入防疫！ 指揮官陳時中宣布「今年醫院評鑑暫停」



快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！北部40多歲男、20多歲女染疫