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桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

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▲桃園市警局平鎮分局員警6日到居家檢疫違規離家者走訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局平鎮分局員警6日到訪居家檢疫卻違規離家者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市繼5日發生全國首例居家檢疫者離家要重罰15萬之後，6日再度發生3名居家檢疫隔離者違規趴趴走！桃園市平鎮警分局5、6日2天接獲防疫中心通報，邱姓、方姓、陳姓違反居家檢疫規定外出，警方查獲屬實後依違反「傳染病防治法」送交桃園市衛生局裁罰，其中邱、方、陳等3人都在1月份前往大陸地區旅遊，1月下旬返台後被防疫中心列入居家檢疫，3人違規離家恐將面臨最高15萬元的罰鍰。

警方於接獲防疫中心通報機家檢疫者違規離家分別為52歲邱男、64方男和32歲陳男，3人都在上月前往中國旅遊，返台後被列為居家檢疫對象，中央防疫中心智慧型手機建構的「居家隔離」防疫追蹤系統，5日晚間與6日上午分別出現手機訊號異常，隨即通報警政系統派員前往查處，經查均違規屬實，警方立即依規定移交桃園市政府衛生局裁罰。

▲桃園市警局平鎮分局員警6日到居家檢疫違規離家者查訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局平鎮分局員警6日到居家檢疫違規離家者查訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，邱男坦承因算錯時間，以為5日晚間已滿14天，所以帶女兒外出用餐，被警方通報後立即返回住家。

方姓男子則說，在家中被關了11天覺得很悶，所以開車外出逛逛但未下車，他還有3天才滿14天，被警方通知後也立即趕回家，陳姓男子則說，他關在家裡好悶，騎機車去超商買遊戲光碟後1小時內就回家了。

平鎮警方指出，目前智慧型手機建構的防疫追蹤系統，如「居家隔離」或「居家檢疫」列管人員若逕自離家，手機將發報訊息異常，任何違反居家隔離行為，依傳染病防治法第58條、第69條規定，「對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，違者可處15萬元以下不等罰鍰；另依第43條、第67條規定，「傳染病或疑似傳染病病人，對於機關的檢驗診斷、調查及處置，如果有拒絕、規避或妨礙。」違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

►「即日起，我退出老化黨。」

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