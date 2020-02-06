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圍堵武漢肺炎疫情　港澳居民2/7起暫停入境申辦

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▲▼陸委會針對滯留武漢臺灣民眾返臺事宜進行相關新聞背景說明，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）ㄎ

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

記者魏有德／台北報導

為因應中國大陸新型冠狀病毒疫情持續擴大，陸委會今（6日）正式公告，自109年2月7日零時起，對港澳居民實施入境管制。陸委會發言人邱垂正表示，疫情指揮中心已將香港、澳門旅遊疫情建議至第二級「警示」（Alert），為確保公衛公安安全，暫停受理臨時入境停留及「境外人士線上申辦系統」。

▲▼香港機場,國泰航空。（圖／路透）

▲香港機場。（圖／路透）

除暫停受理港澳居民落地簽、網簽及雲端申請停留外，邱垂正提到，遇有特殊事故急須來臺者，應出具香港、澳門政府發出之入出境紀錄，證明14天內確無中國大陸旅遊史後，以臨櫃書面方式向港澳辦事處或海外地區管處，提出來臺申請。

邱垂正指出，港澳門居民不論今年2月7日前已取得或持有我有效入出境證件、已持有效期內居留證或自港澳以外國家(地區)來臺者，入境後均須依我疫情指揮中心「具感染風險民追蹤管理機制」，進行居家檢疫14日。

▲▼疾管署副署長莊人祥說明中港澳限制來台。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疾管署副署長莊人祥說明中港澳限制來台。（圖／記者呂佳賢攝）

據了解，中央疫情指揮中心原先管制的是，2周內曾入境或居住大陸的一般外籍人士，目前再擴大為14天內曾經入境或居住香港、澳門的外籍人士，同樣暫緩入境。

據港媒報導，部份打算前往台灣的香港民眾已提早行程，趕在管制前申辦入境許可。《RTHK香港電台》指出，有香港旅客表示，原定後天赴台5日探親，如按原定時間出發，停留天數便成為14天，會影響工作行程，因此得知消息後，便前往機場申請候補機位，提前出發。
 

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