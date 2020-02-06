「免費發放兒童口罩」是假訊息！　桃園男到案辯：我善意轉傳

▲桃園市警局刑大查出鄧姓男子涉嫌在Line群組上發布武漢肺炎免費發送口罩假訊息，遭警方查獲送辦。（圖／翻攝自網路社群群組）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市近來許社群媒體轉傳「教育部備用兒童口罩領取指定服務據點」，其中包括桃園市教育局，不少市民轉向教育局索取，教育局電話被打爆後澄清是不實訊息，市民不要上當；桃園市警局刑大循線查獲鄧姓男子到案，鄧男辯稱是友人傳給他，善意轉傳給周遭好友分享，但卻拿不出轉傳證據，警方訊後依違反社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序由管轄分局裁處。

據桃園市警局刑大科技犯罪偵查隊指出，日前接獲情資顯示，「教育部派送兒童口罩領取地點，並且強調免費，請家長前往相關單位領取」，其中桃園市教育局也名列其中，教育局光是接電話就接到手軟，緊急澄清準備之兒童口罩係專供幼兒園學生出現武漢肺炎相關症狀時緊急備用，並非提供一般民眾無償領取，且已於2月3日全部發放完畢，此為假訊息，請市民不要上當，刑大立即著手偵查。

刑大循線查獲是63歲的獲鄧姓男子涉嫌在Line發布假訊息，5日通知鄧男到案說明，鄧男辯稱係不知名友人傳送訊息給他，他未查證真偽後便轉傳給他人，出於善意提醒周遭友人有此訊息，警方偵訊後依違反社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序裁處。

刑大表示，防疫期間，為避免造成市民恐慌，對於網路流傳之訊息應多加求證辨識其真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息傳播者，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，更可依傳染病防治法第63條科處新臺幣三百萬元以下罰金。

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