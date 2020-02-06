健保署網站、APP塞爆！全台瘋排口罩…IT曝「工作血淚」籲：不急的人過幾天再買

▲中和一間藥局一早出現購買口罩的排隊人龍。（圖／讀者提供）

記者戴若涵／台北報導

行政院3日拍板「口罩實名制」，6日正式上路！不少民眾一大早就到健保特約藥局排隊購買口罩，全台藥局紛紛湧現排隊人龍。健保署官網與APP 6日上午9時同時開放「口罩數量查詢」，但剛上線就因全台人員同時湧入，系統瞬間塞爆。有IT從業人員曝工作血淚，心疼同業呼籲「不急著用口罩的人請過幾天再買」。

口罩實名制6日上路，不少民眾為了購買口罩一早就到藥局外頭等候，新北市中和區大勇街上的康廷安藥局，大清早就出現排隊人龍，人潮一路綿延到4間店面外的路口。

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▲▼藥局開賣口罩，新北市民眾排隊狀況。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

健保署官網與APP 6日上午9時同時開放「口罩數量查詢」，卻因太多人瞬間湧入而爆站，一名資訊從業人員見狀忍不住表示，「2天就寫出來給全國2300萬人要用的系統，這是很傷肝又傷腦的工作」，他提到，系統初期一定會有bug，呼籲「不急著用口罩的人請過幾天再去買啊！」

根據購買口罩的相關規定指出，民眾需比照慢性病處方簽，到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買，每人7天內限購2片，1片的價格則降價為5元。為了分散購買人潮，身分證字號末碼「單號者」可於每週一、三、五購買，「雙號者」則於每週二、四、六購買，週日則不限制。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，但1人限代持1張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下的兒童健保卡購買。

▲竹南地區的健保藥局一早也出現排隊購買人潮，民眾也都有秩序的排隊購買。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣造橋鄉公所200個口罩不到1個小時全部銷售一空。（圖／記者黃孟珍攝）

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