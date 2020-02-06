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快訊／武漢肺炎確診13人　蔡英文7日親上火線視察指揮中心

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▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增2例境外移入嚴重傳染性肺炎病例，分別為北部40多歲男性及20多歲女性。截至目前，國內累計確定病例數共13人。因應武漢肺炎防疫工作，總統蔡英文預計7日前往中央流行疫情指揮中心視察、慰勉現場防疫人員。

蔡英文7日將前往指揮中心，慰勉現場辛苦的一線防疫人員。她預計早上九點二十分到場，慰勉現場同仁後，也將發表相關談話，並接受媒體採訪回應國人關心的議題。

因應武漢肺炎防疫工作，蔡英文下令「防疫視同作戰」。她5日到台灣最大的口罩生產廠「台灣康匠」，關心口罩生產的狀況，也聽聽第一線廠商的意見。她也再次呼籲，把口罩留給需要的人，像是生病的民眾，或第一線的醫療和防疫人員，大家一條心，台灣的防疫就會成功。

蔡英文表示，這幾天她指示國軍要投入防疫的行列，在部分的後備、現役軍人加入口罩的生產線後，現在台灣康匠一天三班，24小時生產的產量，已經從60幾萬片提升為90幾萬片，將近是全台灣生產總量的四分之一。

蔡英文說，身為總統，她要向現場的每一位說聲謝謝，感謝大家在這次的防疫中扮演非常關鍵的角色，在台灣遇到挑戰的時候，挺身而出跟政府一起來努力。蔡英文強調，還是要繼續努力，政府提供了很多資源，讓新的機器跟設備可以到位，也會有更多人員的投入，提高台灣製造的產量，改善口罩的供給量，請大家放心。

▼蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）

▼蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）

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