口罩實名制首上路！北市有藥局「延後5小時開賣」…門口32字公告曝背後原因

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

口罩實名制上路首日，全台藥局外出現排隊人龍，健保署網站也被塞爆！台北市一間藥局則是貼出「快訊」公告，指出由於作業問題，最快改由下午2時開賣。

▲▼北市一間藥局延後開賣口罩，並在門口貼出公告。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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行政院3日拍板口罩實名制，6日起購買口罩需比照慢性病處方簽，民眾要到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買，每人7天內限購2片，1片的價格則降價為5元。為了分散購買人潮，身分證字號末碼「單號者」可於每週一、三、五購買，「雙號者」則於每週二、四、六購買，週日則不限制。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，但1人限代持1張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下的兒童健保卡購買。

▲路過民眾紛紛停下腳步查看公告。（圖／記者黃彥傑攝）

6日上午9時全台各健保特約藥局開賣口罩，但台北市中正區新生南路的大安藥局一大早卻貼出公告，「快訊，為配合『口罩』前置作業，本藥局於9時無法發放口罩，最快於下午2時進行發放」，並將營業時間更改為上午11時至晚間10時。

這張公告也讓原先打算排隊購買的民眾打消排隊念頭，駐足查看一下之後便離去，經過民眾則是紛紛停下腳步，看完公告才離去，現場並無排隊人龍。

我沒有遲到，是時間遲到了！