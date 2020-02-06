抗武漢肺炎⋯超市送免費兒童口罩還有剩！「220份」領取限制、時間快看

▲美廉社發送3000片兒童口罩。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

武漢肺炎疫情全球蔓延，全台拉起防疫警戒線，尤其是口罩引發全民瘋搶大缺貨，疾管署則規定即日起實施「口罩實名制」，規定每人7天內限購2片口罩。今（6）日美廉社於江寧公園涼亭發放3000片、共600份的一般型兒童口罩，限江寧里里民家中有12歲以下孩童可憑戶口名簿正本領取，時間未到就吸引上百人排隊等領，稍早發放活動結束，目前剩下約220份口罩，將於明（7）日晚間6時再次進行發放。

美廉社免費提供之3000片兒童口罩，吸引上百位江寧里里民排隊領取，發放過程十分順利，約莫15分鐘就完成發放動作，江寧里里長徐信州表示，目前還有約220份、一共1100片兒童口罩可供今日無法前來的里民領取，將於明晚6時於相同地點進行發放，提醒僅限未領取過之里民領取，凡家中有12以下孩童就可憑憑戶口名簿正本，2個孩童以下可領1份，3個孩童以上則可拿2份。

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▲阿嬤帶孫子來領口罩。



美廉社今於江寧里免費發送兒童口罩，不少阿公、阿嬤早早就來排隊等領，一位林小姐表示，自武漢疫情爆發至今，沒有一次買到兒童口罩，無奈嘆「從沒想過口罩要排隊領，真的是有錢也買不到。」尤其是快接近開學時間，沒有口罩真的非常擔心。另外還有一位林先生，特意在上班時間來為孩子排隊領口罩，透露家中小朋友目前都還在幼兒園上課，而園所規定一定要戴口罩，但因現在兒童用口罩並不好買，碰巧遇上里舉辦這個送口罩活動，「想說就來排預留一點（口罩）。」