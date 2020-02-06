連千毅前老闆下標加送400口罩　實名制上線...直播高喊15字！臉友淚推

地方中心／高雄報導

受到武漢肺炎疫情影響，全台口罩、酒精大缺貨，民眾瘋搶各種取代酒精的消毒抗菌用品，連千毅前老闆蘭庭國際公司負責人「莊總」莊三瘋，4號在直播現場，就贈送網友400個，市面上不好買到的黑色口罩，不過就在6日口罩實名制之後，莊三瘋響應：「我不用！口罩留給第一線醫護人員」，也希望大家一起幫忙。

▲連千毅前老闆莊三瘋在直播呼籲：我不用！把口罩留給第一線醫護人員 。（圖／地方中心翻攝）

蘭庭國際負責人莊三瘋表示，因口罩實名制今天上路，為了響應將口罩留給第一線的醫護、警消人員之外，同時還要送牛樟精油膏，提供給網友使用，而為了避免大家排隊可能造成群聚感染，網友只要在蘭庭國際的live直播線上登記，或是透過google表單填寫登記，就可以獲得高濃度的牛樟精油膏，並由蘭庭國際免運費寄出，一人限領取一份，送完為止。

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另外針對在第一線，常與人群接觸的的警消、醫護人員，莊三瘋也準備5千份的牛樟精油膏，提供給辛苦的抗疫人員，有需要的公家機關，只要提出證明，蘭庭國際都會全力提供，希望針對武漢肺炎防疫盡一份心力。





▲連千毅前老闆莊三瘋在直播呼籲：我不用！把口罩留給第一線醫護人員 。（圖／地方中心翻攝）