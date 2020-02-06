武漢肺炎口罩荒！不織布龍頭南六董座親曝「口罩製造原料現況」…再提建議

▲▼南六董座黃清山表示，目前台灣口罩原物料仍夠用。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

由於武漢肺炎疫情民眾瘋搶口罩，造成全台口罩荒，行政院更拍板通過「實名制」購買口罩，1人每週限購2個，6日正式上路。面對口罩需求量大增，國內不織布大廠南六企業董座黃清山5日下午受訪時表示，目前台灣口罩原物料仍夠用。

被業界譽為「菜瓜布大王」的南六企業董事長黃清山，1988年轉進不織布的製造生產，市面上9成品牌的面膜、尿布、濕紙巾全靠南六代工，拚出排名全球前三大的不織布王國。

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針對目前口罩荒，他5日下午接受媒體訪問時表示，口罩在不織布來說，用量相當小、需求低，最大的還在日常用品，如今爆發武漢肺炎才造成搶購潮。

黃清山提到，防護衣、口罩的生產、加工廠都在中國大陸、越南、印尼、柬埔寨等地，武漢肺炎疫情爆發後，中國大陸幾乎將這些地區的產品整廠包走，由於台灣疫情沒有擴散，南六也到印度、歐洲等地幫政府採購原料，台灣口罩製造原料還夠用。

他也透露，政府即將增加61條產線，建議政府將設備直接給現今生產口罩的工廠，疫情結束後再看設備該如何處理，可考慮賣給廠商或是由軍方後勤單位存放，待有緊急狀況時再拿出來使用，目前口罩荒是由於平時需求少，產量自然少，才會造成供需失衡。

▲▼高雄市副市長葉匡時5日到南六企業參訪。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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