　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

武漢肺炎口罩荒！不織布龍頭南六董座親曝「口罩製造原料現況」…再提建議

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 南六董座黃清山 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼南六董座黃清山表示，目前台灣口罩原物料仍夠用。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

由於武漢肺炎疫情民眾瘋搶口罩，造成全台口罩荒，行政院更拍板通過「實名制」購買口罩，1人每週限購2個，6日正式上路。面對口罩需求量大增，國內不織布大廠南六企業董座黃清山5日下午受訪時表示，目前台灣口罩原物料仍夠用。

被業界譽為「菜瓜布大王」的南六企業董事長黃清山，1988年轉進不織布的製造生產，市面上9成品牌的面膜、尿布、濕紙巾全靠南六代工，拚出排名全球前三大的不織布王國。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 南六董座黃清山 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對目前口罩荒，他5日下午接受媒體訪問時表示，口罩在不織布來說，用量相當小、需求低，最大的還在日常用品，如今爆發武漢肺炎才造成搶購潮。

黃清山提到，防護衣、口罩的生產、加工廠都在中國大陸、越南、印尼、柬埔寨等地，武漢肺炎疫情爆發後，中國大陸幾乎將這些地區的產品整廠包走，由於台灣疫情沒有擴散，南六也到印度、歐洲等地幫政府採購原料，台灣口罩製造原料還夠用。

他也透露，政府即將增加61條產線，建議政府將設備直接給現今生產口罩的工廠，疫情結束後再看設備該如何處理，可考慮賣給廠商或是由軍方後勤單位存放，待有緊急狀況時再拿出來使用，目前口罩荒是由於平時需求少，產量自然少，才會造成供需失衡。

▲▼ 南六董座黃清山 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市副市長葉匡時5日到南六企業參訪。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼ 南六董座黃清山 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

口罩實名制首上路！北市有藥局「延後5小時開賣」…門口32字公告曝背後原因

ET快訊
陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」
「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌氣炸提「4點下令」說話了
黑心口罩入侵！全台買不到「這間藥局賣不完」120萬片全部來自
萬人擠爆網站！口罩實名制「健保署流量激增6倍」署長曝塞爆原因
獨家專訪／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

鑽石公主號1台女確診武漢肺炎　指揮中心：已掌握22台旅客+2台船員

基隆藥局8點準時發號牌！配合系統…民眾晚上再領回「口罩+健保卡」

萬人爆站！口罩實名「健保署流量激增6倍」　緊急搶修仍卡卡

口罩實名首日！46分發完125份　台幹「尤達哥」舉牌排隊：原力助我買到

網速慢不怕了！「文字版口罩庫存查詢」比地圖快超多　1步驟秒知藥局在哪

武陵櫻花季2/8起開跑！賞櫻專車還有4成空位　公總要求全面防疫

武漢肺炎口罩荒！不織布龍頭南六董座親曝「口罩製造原料現況」…再提建議

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

鑽石公主號1台女確診武漢肺炎　指揮中心：已掌握22台旅客+2台船員

基隆藥局8點準時發號牌！配合系統…民眾晚上再領回「口罩+健保卡」

萬人爆站！口罩實名「健保署流量激增6倍」　緊急搶修仍卡卡

口罩實名首日！46分發完125份　台幹「尤達哥」舉牌排隊：原力助我買到

網速慢不怕了！「文字版口罩庫存查詢」比地圖快超多　1步驟秒知藥局在哪

武陵櫻花季2/8起開跑！賞櫻專車還有4成空位　公總要求全面防疫

武漢肺炎口罩荒！不織布龍頭南六董座親曝「口罩製造原料現況」…再提建議

女鄰居「拎桃紅浴巾回家」　人妻看監視器噁炸！警一聽身分：不受理

【武漢肺炎】黃竣民／另類「超限戰」的體現？

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

早餐下午2點才送！鑽石公主號橫濱海上隔離　日客：狀況混亂

2中國人趕入境限制生效前奔夏威夷！　下機秒求美國庇護被拘留

居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

焦糖布丁直接包進生乳捲中！亞尼克「期間限定」全新口味開賣了

孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家皆「易感染對象」：避免哺乳

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

口罩實名制開賣　2招教查藥局剩多少

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

台大教授估武漢肺炎高峰期：最多24萬人

口罩實名制上路　「健保署網站塞爆」

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

捷運男「留下噁白黏液」！她遞衛生紙後更怒了

情人節不戴套「孩子射手座」3千人邪笑

光南發50萬片口罩　消保官：無防疫功能

武漢返台先簽承諾書　台商嘆：怪病毒太厲害

九份緊急消毒！鑽石公主號確診客曾入境

國內首例女台商康復　最快一周內出院

發燒客拒載！阿羅哈客運宣布實施

更多熱門

相關新聞

包機名單惹議　羅智強：請徐正文閉嘴

包機名單惹議　羅智強：請徐正文閉嘴

首批武漢台商包機返台名單多出3個人，其中1名被確診感染武漢肺炎的患者，不在原先救援會的上機名單內，讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文飽受批評，國民黨內部也要求處罰具黨籍身分的徐正文。國民黨台北市議員羅智強呼籲追究責任，並要徐正文閉嘴。

「文字版口罩庫存查詢」快超多！

「文字版口罩庫存查詢」快超多！

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

視察幼兒園防疫　鄭文燦籲勤洗手

視察幼兒園防疫　鄭文燦籲勤洗手

17歲男偶像日本旅遊驚傳「肺炎確診」！爆同車廂乘客傳染

17歲男偶像日本旅遊驚傳「肺炎確診」！爆同車廂乘客傳染

關鍵字：

口罩南六不織布黃清山武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

莉婭親上火線開戰：靠北！

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面