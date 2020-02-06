影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

記者蔡佩旻／雲林報導

武漢肺炎疫情造成口罩搶購「慌」，政府推出購買口罩實名制今天（6日）開跑，每家藥局配發250個口罩販售，記者上午實際查訪多家藥局，有藥局尚未到貨但先開放民眾登記；也有藥局是昨日到貨預計今日下午才開始販售；藥師表示，民眾登記購買過程順暢，健保卡登錄5-10秒可完成，兒童健保卡不可領大人款口罩。

▲藥局因口罩尚未配送到達，採登記預約制，請想購買的民眾可以先留下資料，等到口罩送達即聯絡其前來領購。（圖／記者蔡佩旻攝）



佑全保健藥妝連鎖店西螺建興藥局，因口罩尚未配送到達，採登記預約制，請想購買的民眾可以先留下資料，等到口罩送達即聯絡其前來領購，藥局人員陳小姐表示，平常郵差到達時間約下午2點，所以讓有需要購買的民眾先留下資料，等郵差到達，即可讓登記民眾先行領購，半小時已預約20名大人、1名兒童，而民眾在藥局人員細心解釋下均留下資料後等待通知。

西螺福興瑞安藥局人員表示，一早9點開門僅半小時大人款即完售，剩兒童款可領購，林藥師表示，上午民眾前來購買狀況順暢，健保卡插卡登錄過程最快5秒即刻完成。林藥師提到，配發之口罩到貨量公告為大人款、兒童款共250枚，到店清點時發現數量少1-2個。

林藥師說，為了不影響民眾購領，藥局是拿出員工之前在其他地方購買到的口罩湊足250枚，來給民眾購買，林藥師也提醒，如果持12歲以下兒童的健保卡，是無法登記購買大人款口罩，持兒童健保只能領購兒童款口罩。

另家與小兒科診所相鄰的佑佑藥局吳藥師表示，配發口罩雖在昨日到貨，藥師公會發文原則上每天口罩販售時間為2小時，且可自由選擇放販售時間，因上午持藥籤領藥民眾較多，所以預計下午1點開始販售，雖有多人前往詢問，但經解釋後民眾均可接受；民眾李先生帶孫女前來購買得知下午才開放，他說，這樣也有好處，有的人早上不見得有空，可以找到下午還能購買的地方，也是非常好。

記者查訪雲林偏鄉郵差配送口罩狀況，水林鄉一位林姓郵差表示，水林是小鄉鎮所以特約藥局不多，口罩最早一批是昨日近傍晚以快捷到達水林郵局，雖然到達時間已晚，但是郵局內同仁均加班趕送至各特約藥局，以避免有民眾早上需要而前往藥局購買不到，但有其中一家藥局的口罩是今天早上才到達郵局，正在配送途中。

▲西螺早市場附近的藥局上午9點開始販售，僅半小時大人款即完售，藥師表示民眾購買與健保卡登錄過程都順暢。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲位小兒科隔壁藥局下午才開放口罩購買，亦方便上午沒時間出門的民眾可在下午買到口罩。（圖／記者蔡佩旻攝）



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