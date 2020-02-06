口罩實名上路首日　台中豐原民眾6點排隊搶口罩健保系統大當機

▲口罩實名制首日，石岡區唯一的健保藥局大排長龍。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

口罩實名制上路首日，各地健保藥局6日一早大排長龍，大多數民眾在早上7點多就前往排隊，更有人6點多就開始排，藥局也幾乎都用發號碼牌因應。9點開賣，買到的人開心，但也出現健保局電腦系統當機狀況，藥局也貼心請民眾留下健保卡，下午可再來取口罩，讓民眾稍微放心，免於等候之苦。

石岡區目前只有一家健保藥局，要去其他區路程都要20分鐘以上，今天是口罩實名制實施首日，民眾上午7點多就前往排隊。由於成人口罩1天只發100份，兒童發25份，藥局採用發放號碼牌方式，以免後面排隊民眾卻買不到，但排隊卻排到9點半都還沒買到口罩。

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▲▼口罩實名制首日，豐原區的健保藥局購買還算順利。（圖／記者李忠憲攝）

現場長輩說，搭公車必須戴口罩，但一直都買不到口罩，所以趕快來排隊。

石岡區唯一健保藥局藥師翁青聖表示，之前政府徵用口罩，藥局就沒有口罩可賣，但還是有很多民眾來詢問，現在改採實名制販售，相信排隊應該只是一時的亂象，應該過幾天就會平息。

▲口罩實名制首日，民眾排隊搶買口罩，也出現系統當機狀況。（圖／記者李忠憲攝）

反觀豐原區，因為市區藥局林立，光中山路上就有6、7家以上的健保藥局，9點開賣經過約1小時，就差不多賣光，現場幾乎看不到排隊民眾。原來，民眾都靠號碼牌來排隊買，雖然健保局系統當機，處理緩慢，但藥局也貼心先受理民眾購買，請民眾將健保卡留下，下午就可逕自來取口罩。

藥師坦言，中央健保局的電腦系統一次湧入太多資訊，會當機是必然，相信政府會盡快解決，診所也會盡全力配合政府防疫政策。

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