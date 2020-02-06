台東部分藥局不到1小時200口罩完售　台灣菸酒賣酒精也現人龍

▲台東市部分藥局不到1小時配額200份大人口罩就已完售 。（圖／記者楊鈞典攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

實名制口罩6日正式上路，台東地區配送發生錯誤，後高雄郵局公務車於5日晚間8點半已緊急將口罩送抵台東，台東郵局連夜加班補寄到45家社區藥局及8個鄉鎮衛生所。6日早上9點開賣，部分藥局不到1小時配額200份大人口罩就已完售。酒精部份因多數藥局皆無存貨，台灣菸酒每日上午8時開賣95%的高濃度酒精，位在台東市區販售點今早7點多就已湧現排隊人潮。

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由於廠商5日出貨有誤，台東地區所有收到外科手術口罩的藥局和衛生所當天下午皆已回收，並緊急從高雄補送正確口罩到台東，當晚8點半由台東郵局連夜加班補寄到45家社區藥局及8個鄉鎮衛生所，藥師公會及衛生局6日晚間已在網路上發出緊急公告。

5日晚間位於市區有收到口罩的藥局，今早已經開賣，部分藥局稍晚會延至下午2點開賣，至於偏鄉衛生所及綠島、蘭嶼部分也是下午過後才販售。許多民眾擔心買不到口罩，因為藥局多數採領號碼牌購買方式辦理，市區部分藥局不到1小時就完售，買不到的民眾只好轉戰其他較晚營業的藥局碰運氣。

酒精部份因多數藥局皆無存貨，台灣菸酒每日上午8時開賣95%的高濃度酒精，每人限購4.5公升，需帶身分證及自備容器，位在台東市區販售點今早7點多就已湧現排隊購買酒精人潮。

▼ 台灣菸酒位在台東市區販售點今早7點多就已湧現排隊購買酒精人潮。（圖／記者楊鈞典攝）

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