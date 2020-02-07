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1片口罩0.5秒完成！陸專家曝加工後還需「2步驟」：通常要7至15天才能賣

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）造成全球恐慌，各地掀起一波「口罩之亂」，不少人大嘆根本買不到。但是，中國醫藥集團董事長劉敬楨表示，生產一片口罩其實只需0.5秒，但實際上整個流程是非常複雜的，包括鋼圈及掛勾耳朵繩都是需要協同廠商的配給，再加上加工完成後，還要對口罩進行消毒、解析，通常花費時間要7天至半個月。

綜合媒體報導，有網友認為「中國作為一個製造大國，為何口罩生產總是不夠？」劉敬楨出面解釋，疫情爆發後，大陸全國人民對口罩的需求量是直線上升，因此缺口是非常之大。他表示，製作口罩看似很簡單，但其實很複雜，例如中間捏緊的鋼圈，「它不是口罩廠自己生產」，是要透過上游的生產廠給的配套，包括掛勾耳朵繩也是需要協同廠，「這相當於一個鏈條」。

▲▼中國醫藥集團董事長劉敬偵解說口罩生產流程。（圖／翻攝小央視頻截圖）

▲中國醫藥集團董事長劉敬偵解說口罩生產流程。（圖／翻攝小央視頻截圖，下同）

他補充，當口罩加工出來後，還需經過消毒、解析的標準流程，共要花上7天至半個月的時間，所以製作口罩是有個週期，尤其是醫用口罩，並不是加工後就能正常使用。據悉，醫用口罩生產出來，需採用環氧乙烷滅菌，但表面上殘留的環氧乙烷，不但會刺激呼吸道，還有致癌物，所以必須經過解析的方式，使環氧乙烷釋放，達到安全含量的標準，最後再通過檢測，合格了才能正式上市。因此，大年初一大陸加班生產的那批口罩，近期將會全部上市。

為防武漢肺炎上身，民眾瘋買口罩的畫面天天上演，但市面上「一罩難求」，不免出現一個口罩戴多日的情況。近日許多醫師貼心傳授延長口罩壽命的方法，建議在必要情況下，可噴酒精或烘碗機的紫外線消毒後再使用。網路甚至有「丟微波爐」高溫能殺病毒、丟電鍋蒸死細菌等傳言。

對此，敏盛醫院研究副院長、外科名醫江坤俊醫師則認為「最好方法就是不要接觸到病毒！」避免前往人潮密集的地方，若逼不得以要去，且剛好口罩前一天用過、又無新口罩可用，急迫情況下無論使用紫外線照射或是高溫蒸口罩、噴酒精消毒等方法，「理論上可以殺掉一定的病毒」。但他仍強調，不推薦也不建議，「口罩還是用過就要丟棄，這才是正確的。」

▲▼中國醫藥集團董事長劉敬偵解說口罩生產流程。（圖／翻攝小央視頻截圖）

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