女童：她有打我肚子，很痛…母控幼兒園「人間煉獄」證據不足　這下慘了

▲許女依女兒的指控，在親子論壇及Youtube上控訴幼兒園打人，北院依許女證據不足卻公開貶損幼兒園，1月10日判她應賠6萬元，並撤下相關負面內容、刊登道歉啟事。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

新北市許姓女子於2017年7月間，送女兒到某私立幼兒園就讀，幾天後，許女向園方反應女兒挨打，但老師皆否認；事後女童轉學，許女在親子論壇上發表文章「幼兒園中的人間煉獄」，又在Youtube上傳「幼兒園老師打我很多次」等影片，控訴該幼兒園虐童。北院認為，許女證據不足，卻對幼兒園發表負面評論，1月10日判她應賠6萬元。

許女於2017年7月送女兒進幼兒園後，在同月10日、12日二度向園方反應女兒遭晚班老師體罰，園方詢問老師及同學，皆否認此事，事後園方向許女協調退款讓女童轉學，雙方達成共識。

不料許女卻在1年多後，於2018年12月間，陸續在Youtube、親子論壇上發表影片、文章，直指該幼兒園老師毆打女兒，只見影片中許女問女兒，「一年多前，我們有去一家幼兒園念書，那個時候晚上陪妳的老師，她怎麼跟妳相處？」，女童回答，「她有打我肚子，很痛！而且也很大力，她打我很多次」，經過一陣沉默，女童接著說「她在…她在就是在外面的地方（打我）」。

幼兒園不滿許女發表負面評論，告上法院求償10萬，並要求刪除相關負面內容、刊登道歉啟事；許女則稱幼兒園屬於法人，就算名譽受損也不會感到痛苦，且在網路上發表的內容，都是她根據親身經歷做作的評論，應受言論自由保障。

北院認為，新北市教育局調查後，並沒有發現不當管教的情況，且許女在影片中，都是以「女童挨打」的前提下，對她以結論暗示、誘導等方式提問，而許女相當愛護女兒，在得知女兒挨打後，竟沒帶她去檢查、驗傷，或是到幼兒園指認「兇手」，許女在證據不足的情況下，僅以和女兒前後不一的對話，公開控訴幼兒園打人，判許女應賠幼兒園6萬元，並刪除相關負面內容、於論壇刊登道歉啟事，可上訴。

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