造謠「政府靠賣口罩賺45億」　韓粉遭逮稱：我就是對民進黨不爽

▲民進黨開記者會，針對惡意造謠提告，刑事局中打逮獲1人，依法送辦。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者李忠憲／台中報導

2名韓粉在臉書社團造謠，稱「民進黨低價收購口罩高價賣出謀取45億暴利」，刑事局中部打擊犯罪中心1日宣布，在「員林人大小事」造謠的帳號「宋中積」擁有者徐姓男子涉有重嫌，昨晚在桃園到案說明後，遭依妨害名譽罪嫌送辦。警方除呼籲民眾勿製造、散布、轉傳不實資訊，以免觸法，也將持續追查是否有共犯結構及其他散布者身分，依法究辦。

武漢肺炎讓世界各國戰戰兢兢，民進黨1月31日召開記者會，拿出韓粉「韓軍」在臉書社團「韓國瑜庶民後援會」發文稱，「醫療用口罩一個成本不用1元，民進黨政府公司統購後，批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400萬到600萬個，請問民進黨每天可以賺多少錢？民進黨禁出口口罩一個月，只有自己可賺跟賣，一天賺1500萬乘以30等於45億（應為4.5億）元。」另有帳號「宋中積」在彰化「員林人大小事」」社團貼出相同文章。發言人何博文痛批是惡意造謠，決定提告，還酸造謠者相當不專業，就連最基本的算術都能算錯。

刑事局中打第六大隊第二隊獲報後，與彰化縣警局刑大科偵隊追蹤「宋中積」，發現該帳號在桃園龜山使用，當天下午5點循線追查，確認是49歲徐姓男子擁有，通知他到桃園市警局到案說明後，依妨害名譽罪送辦。

據了解，徐姓男子使用的「宋中積」帳號是他開的分身，使用有一段時間，他自述看到該發文時，他十分認同，也對民進黨不爽，因此轉貼要嘲諷民進黨，也有在苗栗等其他縣市在地社團轉發相同文章。

辦案人員發現，徐男本身政治屬性偏藍，也支持韓國瑜，從他歷史紀錄順利查出。但另一個帳號「韓軍」使用時間短，至今仍無法確認身分，持續追查中。

警方懷疑，徐男背後應有指使者，屬散布假訊息的共犯結構，將持續追查，並清查其他散布者身分，依法嚴辦。

警方呼籲，目前正值新型冠狀病毒肺炎防疫期間，民眾切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽之訊息，警方將依法速查嚴辦；另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」 官方 LINE 帳號，將提供最新的防疫資訊。另亦可加入「美玉姨」、 「My Go Pen」等 LINE 查證平臺，以查證訊息真假，全民一體共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來之危害並杜絕假訊息。

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