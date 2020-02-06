口罩開賣時間亂！藥局中午才發號碼牌　撲空民眾怨：還是買不到

記者邱中岳／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延，台灣也在6日9時許開放口罩實名制，一早有許多民眾跑到藥局去準備領口罩，但有些店家卻要等到12點才開放領取號碼牌，有的則是下午1時才開放購買，各間店開放的時間不一，讓許多民眾到藥局後悻然離開。

《ETToday新聞雲》記者實際走訪2家藥局，2家藥局均在門口張貼口罩實名制的宣傳海報，其中包括每人限購2片，7天內僅能購買一次，依照身分證末一碼規定，如為奇數在周一、三、五可購買，偶數則為周二、四、六可買。

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▲藥局外張貼12點才開放購買，許多民眾看完後悻然離去。（圖／記者邱中岳攝）

其中一家藥局在門口張貼12點開始準時領號碼牌，許多民眾上午10時許前往排隊購買，店家則表示，要到12點統一發放號碼牌，並將發放口罩的號碼牌依照時間安排購買，以免造成排隊卻又買不到的問題，兒童口罩則是隨時可領，但僅到6點鐘截止。

▲民眾到藥局門口買口罩，才知道開賣時間不一致。（圖／記者邱中岳攝）

另一家則是從下午1時開始開放購買口罩，許多民眾前往時看到公告也隨即離去，但也有民眾離去時不滿表示，「政府這樣的措施，根本就買不到口罩」。也有民眾反映，開賣時間不一致，根本白跑一趟，對此感到相當無奈。

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