直擊／2分鐘內買到口罩！100張號碼牌秒發完　藥局開門半小時就完售

▲口罩實名制首日，台北鼎泰藥局一早現人龍。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者黃凱翊、黃士原／綜合報導

口罩實名制購買上路第一天，一早許多健保特約藥局就出現了大批的排隊人龍，其中位於信義區的鼎泰藥局，在早上測試實名制系統時，卻發現系統大當機，一問之下才知道，由於全台系統同時上線，可能線上人數過多導致系統無法負荷，藥局只好先改發號碼牌，並呼籲排隊民眾多點耐心，今天一定可以買到口罩。

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪信義區的鼎泰藥局，早上8點多就開始出現等待的人龍，沒想到當藥師9點20分想測試過卡系統時，卻發現系統大當機，沈采穎藥師表示，有其他藥局的藥師在早上8點半提早登入系統發放，半個小時內就順利發完，系統操作是很快的，「只要健保卡插進去，再點選資格審核確認就可以了」，藥師猜測可能是因為全台太多人同時進入系統，才導致系統不堪負荷當機。

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▲過卡系統當機後，台北鼎泰藥局先改發號碼牌給排隊民眾。（圖／記者黃士原攝）

面對系統當機再加上現場排隊人潮的情況，鼎泰藥局9點半時臨時決定先發放號碼牌，100張號碼牌瞬間就讓排隊民眾拿完，後面才來排隊卻不知有發放號碼牌的民眾對此表示抗議，沈采穎藥師表示，明(7)日起將統一在9點半發放號碼牌，讓民眾可在10點藥局開門後順利購買到口罩。

口罩實名制上路第一天，鼎泰藥局現場出現有民眾利用雨傘、椅子佔位的情形，藥師也提醒，從明(7)日起一律只接受民眾親自排隊才會給號碼牌。記者現場觀察，其中最早來排隊的民眾是早上5點40分左右就到藥局外排隊等候，其餘大部分人潮都是在9點半左右湧現。

▲台北鼎泰藥局一早現人龍，最早來排隊的民眾表示他早上5點40就來了。（圖／記者黃士原攝）

根據記者現場觀察，藥局10點開門且系統正常運作後，每位民眾約花2分鐘就可以順利買到口罩，才開店不到半小時，配額的口罩就已全部銷售一空。



口罩實名制今（6）日上路，持健保卡將可在健保特約藥局購買，每人每日限購2片。健保署5日已完成壓力測試，確保6500家藥局能同時登入系統。上午9時，健保署官網將開放「口罩數量查詢」，預計每半小時更新一次，使用手機的民眾，也可下載健保快易通APP同步查詢。

▼10點半前，藥局已貼出售完公告。（圖／記者黃士原攝）