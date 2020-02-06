　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口罩每天400萬片為何下修320萬？　陳時中還原決策：產量會慢慢起來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼衛生福利部長陳時中。（圖／記者陶本和攝）

▲衛生福利部長陳時中於行政院會後接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

針對原本政府預估口罩可以日產400萬片，但日前卻下修至320萬片。對此，衛福部長陳時中6日於行政院會做出兩點說明，第一、當時經濟部是以既有機器來預期產量，但發現許多封存機器有故障問題。第二、是目前在國軍人力投入，加上機器持續緊急修復之下，產量有慢慢起來。

陳時中表示，當初估計日產400萬片口罩，這是跟經濟部商量的，是用既有線上的機器來做預期，但是以前用量沒有那麼多，大概僅130萬到180萬，所以很多機器都封存，在打開來之後發覺很多問題，緊急修、緊急補，陸續修復後有進入狀況，可以慢慢增加產能。

陳時中強調，那時候是用機器設備去預估整個產能，但有些機器封存已久，打開之後有基本問題要維修，不過現在人力上，國軍有來幫忙，加上機器不斷維修，所以產量會慢慢起來。

其他人也看了這些...

幕後／看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　安排者塞了中國籍配偶、家人
武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人
起底徐正文3背景！　台灣基進黨：眼淚滿滿中共味

更多熱門新聞...

徐巧芯：徐正文別放錯訊息干擾政府　讓老弱婦孺、生病武漢台商先回來
台灣武漢同鄉會長：完全不知道徐正文的身分　沒授權怎代表大家說話？
「家人跟小孩全住台北」 徐正文：飛機上絕對沒有自己的親屬

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔
桃園再爆2居家隔離者到處亂跑！1男「帶女兒吃飯」到案喊：關1
徐正文包機多3人被罵翻！交大法律教授「是嚴重的刑事犯罪」：可
台灣爭取加入WHO防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞
反送中+武漢肺炎！維珍澳洲航空宣布：將永久中止香港航線
徐正文讓確診台商「搭便車」混上包機？3隻病毒登台…男星爆氣開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

WHO矮化台灣稱「台北及周圍地區」　吳釗燮怒嗆：有什麼毛病？

視察關心實名制口罩販售情形　林右昌籲：把口罩留給最需要的人

防疫條例被民進黨轟「刷存在感」　國民黨團7日公聽會暫緩

鑽石公主號20人確診　林右昌呼籲「別恐慌」：要確認乘客去過基隆哪裡

WHO稱台灣為「台北及周圍地區」　外交部質問：到底要改幾次名字？

5立委捷運站口發貼紙　林楚茵發起「我罩你，你先領」運動

疫情衝擊產業...韓國瑜說話了！獨步全台提「四大紓困」但中央要補助　

外交部：14天內曾赴陸港澳　不受理簽證申請

鑽石公主號靠岸訪北市景點　北市府盼中央告知地點以利防疫

口罩每天400萬片為何下修320萬？　陳時中還原決策：產量會慢慢起來

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

WHO矮化台灣稱「台北及周圍地區」　吳釗燮怒嗆：有什麼毛病？

視察關心實名制口罩販售情形　林右昌籲：把口罩留給最需要的人

防疫條例被民進黨轟「刷存在感」　國民黨團7日公聽會暫緩

鑽石公主號20人確診　林右昌呼籲「別恐慌」：要確認乘客去過基隆哪裡

WHO稱台灣為「台北及周圍地區」　外交部質問：到底要改幾次名字？

5立委捷運站口發貼紙　林楚茵發起「我罩你，你先領」運動

疫情衝擊產業...韓國瑜說話了！獨步全台提「四大紓困」但中央要補助　

外交部：14天內曾赴陸港澳　不受理簽證申請

鑽石公主號靠岸訪北市景點　北市府盼中央告知地點以利防疫

口罩每天400萬片為何下修320萬？　陳時中還原決策：產量會慢慢起來

彭政閔日本取經見高津臣吾　日媒：台灣球界的傳奇打者

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林男遭罰3萬緩起訴

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔醫院

比爾蓋茲基金會捐30億 對抗新型冠狀病毒疫情！

就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

WHO矮化台灣稱「台北及周圍地區」　吳釗燮怒嗆：有什麼毛病？

貓熊寶寶雙手抱奶瓶「啾啾啾」狂吸　懷裡耍賴萌炸！

前英國拳王退役前放話揍3人　先KO維爾德再痛扁約書亞

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

政治熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

獨／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心」

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

吳斯懷談圖利口罩廠商　藍委：多講了

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

需要買口罩看過來！唐鳳推超神「口罩供需資訊網」：地點、存量一查就有

賴清德拜會白宮國安會

返台包機爆「喬名單」　黃光芹：原機遣返

更多熱門

相關新聞

勞動部放寬防「疫產業鏈」工時上限　加班費算法一次看懂

勞動部放寬防「疫產業鏈」工時上限　加班費算法一次看懂

勞動部為因應武漢肺炎疫情，放寬各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商等），可以用勞基法第32條第4項、第40條」等特殊加班規定，因此勞動部也特別歸類出3種加班費計算態樣。

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

小英總統視察口罩新產線　經長：「不分日夜衝產量！」

小英總統視察口罩新產線　經長：「不分日夜衝產量！」

WHO稱台灣「台北及周圍地區」　外交部抗議

WHO稱台灣「台北及周圍地區」　外交部抗議

疫情重傷　百勝關3成門市、海底撈爆跌

疫情重傷　百勝關3成門市、海底撈爆跌

關鍵字：

口罩陳時中衛福部武漢武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

莉婭親上火線開戰：靠北！

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面