口罩每天400萬片為何下修320萬？　陳時中還原決策：產量會慢慢起來

▲衛生福利部長陳時中於行政院會後接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對原本政府預估口罩可以日產400萬片，但日前卻下修至320萬片。對此，衛福部長陳時中6日於行政院會做出兩點說明，第一、當時經濟部是以既有機器來預期產量，但發現許多封存機器有故障問題。第二、是目前在國軍人力投入，加上機器持續緊急修復之下，產量有慢慢起來。

陳時中表示，當初估計日產400萬片口罩，這是跟經濟部商量的，是用既有線上的機器來做預期，但是以前用量沒有那麼多，大概僅130萬到180萬，所以很多機器都封存，在打開來之後發覺很多問題，緊急修、緊急補，陸續修復後有進入狀況，可以慢慢增加產能。

陳時中強調，那時候是用機器設備去預估整個產能，但有些機器封存已久，打開之後有基本問題要維修，不過現在人力上，國軍有來幫忙，加上機器不斷維修，所以產量會慢慢起來。

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