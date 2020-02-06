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川普逃過一劫　彈劾案大事記

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▲▼裴洛西當場撕毀「國情咨文」影本。（圖／路透）

▲裴洛西當場撕毀「國情咨文」影本。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普被控濫權和妨礙國會調查而遭國會眾議院彈劾，經過聯邦參議院審理後今天獲判無罪。以下是相關大事記。

--2019年7月25日，川普在凍結給予烏克蘭近4億美元軍援後，與烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話30分鐘。川普在電話中施壓澤倫斯基，要求他「幫個忙」，調查2020年美國總統大選川普可能面對的民主黨政敵、前副總統拜登（Joe Biden）及其子韓特．拜登（Hunter Biden）。韓特曾任烏克蘭一間天然氣公司董事。

川普凍結對烏克蘭軍援一事曝光後，白宮最終於9月11日放行款項。

--8月12日，美國情報機構內部一名吹哨者檢舉川普行為，形容川普與澤倫斯基通話之舉「事關緊要」。監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）收到申訴後，認定內容「可信」，隨後通知眾議院監督委員會。

--9月24日，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布展開彈劾調查，川普痛斥這是「獵巫行動」。

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

--11月13至21日，眾議院情報委員會10月對證人進行閉門聽證後，舉行馬拉松式電視轉播公開聽證會，出席作證的包括美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）、前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）和國家安全會議（National Security Council, NSC）成員、陸軍中校文德曼（Alexander Vindman）等人。

其中最具爆炸性的證詞來自美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland），他表示總統川普明白下令尋求與烏克蘭達成「交換條件」（quid pro quo），他只是奉命行事。不過桑德蘭也坦承，雖然他認為凍結烏克蘭軍援與川普尋求調查拜登一事有關，但川普從未明確地說出口。

--12月18日，眾議院全院表決，以230票對197票通過關於濫權的彈劾條文、以229票對198票通過妨害國會調查的彈劾條文，川普成為美國史上第3位遭到彈劾的總統。

--2020年1月21日，聯邦參議院正式展開川普彈劾案審理程序，民主黨籍檢控團隊與川普辯護團隊激烈交鋒。聯邦參議院由100名參議員組成，由共和黨掌握多數，占53席，民主黨有47席。

▲▼川普轉交國情咨文影本後，裴洛西想握手卻落空。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普轉交國情咨文影本後，裴洛西想握手卻落空。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨人表示，川普濫用權力若獲判無罪，等同「把川普的非法行為正常化」。川普的辯護團隊答辯時指稱，彈劾一事根本出於政治動機，川普本人從未將烏克蘭軍援與調查拜登一事掛勾，川普的行為並不符合彈劾條件，因為他認為自己連任符合公眾利益。

--2月5日，美國聯邦參議院針對指控川普的兩項彈劾條文均宣判無罪。針對指控川普濫權的彈劾條文，52位參議員認為應判川普無罪，48位說有罪，未達2/3門檻；對於指控川普妨礙國會調查的彈劾條文，則是53位參議員說無罪，47人說有罪，也未能通過。

經常批評川普的聯邦參議院共和黨籍議員羅姆尼（Mitt Romney）在第一項彈劾條文表決時倒戈，主張川普有罪，是唯一跑票的共和黨議員。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺 ）

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