川普無罪！美參議院否決2彈劾條款　躲過罷免危機

▲川普撐過了彈劾案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

共和黨議員佔多數的美國參議院，5日針對總統川普的2項彈劾案進行表決，最終否決了民主黨的提案。此次投票結果將直接影響川普2020大選選情，甚至可能反效果地塑造出川普的個人傳奇。投票前，猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）的表態也創下美國史新紀錄 ─ 第一個投贊成票彈劾同黨總統的參議員。

彈劾案最終表決在美東時間5日下午4點（台灣時間6日清晨）進行，羅姆尼表決前在國會發言時倒戈民主黨，並說自己認為川普有罪，因為他「違背公眾信任」；他表示認為川普有罪的意見在參議院是少數派，而且終將否決彈劾案，但本於自己宣誓過的誓詞，還是決定對川普投下有罪票。

美國史上第三次由眾議員投票通過，並交付參議員進行表決的彈劾案，在5日畫下句點。參議院針對民主黨團12月提出的2項彈劾案，分別為「濫用總統職權」及「阻擾國會」，均予以否決。

「叛徒」羅姆尼則在「濫用總統職權」一案，和民主黨參議員們一起投下贊成票，票數結果為52比48；「阻擾國會」一案，羅姆尼則和共和黨同陣線，票數結果為53比47。

為期4個月的總統彈劾時程告終，但這段時間民主、共和兩黨交相鬥志論戰，白熱化程度在4日川普的總統國情咨文現場可見一斑。率團制定彈劾條文的民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），在川普上台時仍試圖表現政治家風度，要和總統握手，卻遭川普華麗轉身、冷眼以對，讓她只能尷尬收手。

等川普講話結束，台下所有共和黨員都起立為總統歡呼鼓掌，受辱在先的裴洛西則在川普身後，一疊疊拿起資料撕毀，此舉也被美媒及民眾認作「美國分裂」的象徵。

