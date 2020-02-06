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好萊塢《萬夫莫敵》影星103歲高齡辭世　麥克道格拉斯宣布爸死訊：他是傳奇

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▲▼好萊塢《萬夫莫敵》影星103歲高齡辭世　麥克道格拉斯宣布爸死訊：他是傳奇。（圖／翻攝臉書「Michael Douglas」）

▲寇克道格拉斯（Kirk Douglas）在二戰後的美國，闖蕩好萊塢。（圖／翻攝臉書「Michael Douglas」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國好萊塢演員寇克道格拉斯（Kirk Douglas）於美東時間5日過世，享嵩壽103歲。這位性格男星縱橫影壇超過50年，一向以硬漢及不屈不撓的形象面對世人，1996年經歷了數場中風後，仍力抗病魔，並成為同時期中最後一個辭世的影星。

寇克道格拉斯出生猶太家庭，發跡於紐約，1946年以電影《瑪莎 ‧ 依瓦絲的愛》（The Strange Love of Martha Ivers）登陸好萊塢，從影知名作品包括《萬夫莫敵》、《海底二萬里》、《玉女奇遇》、《奪得錦標歸》、《梵谷傳》等。他3次獲得奧斯卡最佳男主角獎提名，並於1996年獲頒終身成就獎，2001年也獲第51屆柏林影展終身成就獎，同時他也是1999年美國電影學會「百年來最偉大男演員」第17名。

▲▼好萊塢《萬夫莫敵》影星103歲高齡辭世　麥克道格拉斯宣布爸死訊：他是傳奇 。（圖／翻攝臉書「Michael Douglas」）

▲▼麥克道格拉斯也跟隨父親腳步踏入影壇，人緣相當好 。（圖／翻攝臉書「Michael Douglas」）

▲▼好萊塢《萬夫莫敵》影星103歲高齡辭世　麥克道格拉斯宣布爸死訊：他是傳奇 。（圖／翻攝臉書「Michael Douglas」）

綜合《好萊塢報導》、《每日野獸》報導，寇克道格拉斯的死訊由其子、同為知名影星的麥克道格拉斯（Michael Douglas）宣布，「寇克道格拉斯今天以高齡103歲的年紀離開我們了」，「對世界而言，他是一個傳奇，一個在電影黃金年代縱情度過人生黃金時期的演員，一個啟發我們、相信正義有其標準的人道主義者。」

寇克道格拉斯一生傳奇且爭議，戲裡戲外都具戲劇性，美媒形容他「喜歡打一場好架」，「他和他的妻子打架，和他的女傭打架，也和他的廚子打架。」和他合作過的蘭卡斯特（Burt Lancaster）也曾說過，「老天作證，他也和我打過一場。」

寇克道格拉斯另一項讓人加深其硬漢印象的事，為1991年他乘坐直升機途中，遇到失事墜毀，卻大難不死繼續蹦跳人間；然而到了1996年的數場中風後，他的言語能力受到一定程度毀損，直到23年後辭世。

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