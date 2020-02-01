國中生遲交作業被罰「蹲站500次」　家長提國賠索200萬：人性尊嚴已受害

▲學生家長不滿孩子被體罰多次，要求國賠200萬元。（示意圖／取自免費圖庫視覺中國CFP）

記者陳羿妏／高雄報導

國一生小明（化名）因為作業遲交、課文背不出，被老師要求多次「起立蹲下、罰寫、罰站」，他的父母得知非常不滿，要求國賠200萬元。一審由澎湖地院審理，因為無法明確指出老師體罰導致身心健康受影響，訴求遭駁回，案經上訴後，高雄高分院改判校方僅須賠償3萬元。全案確定。

判決指出，小明父母主張，因為「連續一整周」的處罰：起立蹲下500次、罰寫到半夜、罰站8小時，造成小明隔天幾乎無法正常走路，還因此免疫力下降，罹患急性白血病，覺得老師施行體罰太嚴格，才導致孩子病情加重，另外提到學者研究說法，認為小明正值學習成長黃金期，老師的處罰行為，有害身體權、健康權及人性尊嚴，請求國賠。



老師提到，小明功課多次遲交，依照學校規定遲交要記警告，只是以罰站代替記過的方式，讓學生反省，通常安排的作業不多，學生是可以一個早休時間內完成的，而小明是因為某次課文抽背沒過才會讓他抄寫課文，起立蹲下也確實有讓他在中間稍微停下，並非持續性。

老師認為，除了起立蹲下涉及體罰規定外，罰寫、罰站均無相關，而更強調沒有起立蹲下那麼多次，當初做法純粹是為了督促學生學習，還提到小明罹患急性白血病，與醫學上沒有因果關係，認為無理由賠償。

法官勘驗匿名學生說詞得知，小明罰站的時間不超過1堂課的時間，相當於45分鐘內，是符合學校管教注意事項，並確認班上小考若沒過的學生才要罰寫，難以認定有違反。全案一審被駁後，小明家長再提上訴，高雄高分院審理時，認為老師處罰學生「罰寫、罰站」算合理管教範圍，唯獨起立蹲下長達10分鐘，老師雖然中間曾讓小明短暫停歇，但高度反覆運動下，已經造成小明精神、肉體皆痛苦，審酌後判小明父母獲賠3萬元確定。

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