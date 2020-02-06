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直擊／每張健保卡要讀取2分鐘！口罩實名制上路...記者實測「真的超卡」

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▲▼口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買,一早大批民眾前往排隊。（圖／記者李毓康攝）

▲口罩實名制上路，全台健保特約藥局早上9點開放購買，一早大批民眾前往排隊。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者周姈姈、李毓康／綜合報導

口罩實名制今（6）日上路，各家藥局外可見超長的排隊人龍！不過口罩實名制系統之前在壓力測試時，購買過程僅需要10秒鐘就能完成，但ETtoday新聞雲記者今日實際於藥局測試後，發現系統非常卡，每張健保卡大概都需要跑2分鐘才能完成。

請繼續往下閱讀...

ETtoday新聞雲記者今日實際走訪位於台北市中山區某特約藥局，實測後發現每張健保卡大概需要花費2分鐘才有辦法領到口罩，和原先壓力測試時的10秒鐘有相當大的時間落差。

▲▼口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買,一早大批民眾前往排隊。（圖／記者李毓康攝）

▲記者實測後發現，每張健保卡都需要花費2分鐘才有辦法成功領到口罩。

該藥局外頭貼著口罩於早上9時30分開始販售，民眾須要先準備健保卡和10元硬幣。截自今日早上約9時50分，就有工作人員貼上「上午號碼牌已經發完」以及「晚上7時30分開始排隊、7時15分發號碼牌」的公告。

▲▼口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買,一早大批民眾前往排隊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾一大早就前往藥局排隊，大家都等著要買口罩。

為遏止搶購、囤積口罩的風潮，今起口罩購買開始實名制，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，健保署官網昨天起更新「社區藥局及口罩庫存查詢專區」，供民眾查詢「健保特約藥局名單」以及「無健保特約藥局鄉鎮衛生所名單」。

今日上午9時，健保署官網將開放「口罩數量查詢」，預計每半小時更新一次，使用手機的民眾，也可下載健保快易通APP同步查詢。

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