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民眾投保「盡量不用去醫院體檢」！南山人壽宣布：可優先以現有資料　進行核保評估

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▲▼南山人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲南山人壽啟動兩項便民措施。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾盡量減少出入公共場所、醫療院所，以降低感染風險。為了積極配合政府防疫政策，南山人壽9日宣布，即日起針對民眾投保推出「兩項便民措施」。

南山人壽表示，首先，讓客戶盡量減少至醫療院所體檢，可優先以現有資料，如近期的理賠紀錄、投保紀錄，已提供的病歷或健檢報告進行核保評估。

第二，若客戶仍需體檢，包括抽樣體檢、高齡或高額體檢等，南山人壽也提供替代方案，由保戶提出2年內的健檢報告資料，或由公司指派專人訪視服務，保戶即無需至醫療院所體檢，減少進出醫院的必要。

至於罹患新冠肺炎的理賠方面，南山人壽表示，目前所有醫療保險商品都已將法定傳染病列入保障範圍，除了依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，也比照加護病房給付標準辦理、在住院期間提供最高5日，上限5萬元的住院關懷預付保險金服務。

針對投保手術保障的保戶，南山人壽指出，若因新冠肺炎治療必要而施行插管處置者，則比照氣切手術給付手術醫療保險金。

此外，除了推出投保便民措施因應疫情外，南山人壽也提升第一線防疫工作，陸續在全台18個分公司客戶服務櫃檯加裝透明防疫擋板，在客戶和客服人員之間做一道防護，使保戶臨櫃洽辦保單業務時，能降低人與人接觸的傳播風險，保護客戶也保護同仁。

▲南山人壽安裝「防疫檔板」，據稱是保險業首例，尤其在安裝施工時也有其他業者觀摩。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽安裝「防疫檔板」，據稱是保險業首例，尤其在安裝施工時也有其他業者觀摩。（圖／南山人壽提供）

 
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