特種行業實名制…老司機哀喊：帶身分證登記誰敢去　只能到「暗店」超崩潰　

▲面對茶室等聲色場所實施「實名制」，老司機怨聲載道。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

中央宣布酒店舞廳暫停營業，超過3千名公關面臨失業，台中市更要其餘八大特種行業「實名制」，違者將裁罰3000元至1萬5000元；老司機得知政策相當崩潰，直呼「這樣搞！我『弟弟』何去何從！」一名陳姓酒客解釋，只能去「暗店（非法營利的茶室）」了，很多人都有家庭，誰會去乖乖登記個人資料。

據了解，酒店、舞廳停業後，有些公關可能轉當飯局妹或者傳播妹，陪客人到私人招待所喝酒。老司機只能退於求其次，去茶室等聲色場所紓壓，結果現在又要面對實名制，無奈抱怨政策會讓人不敢上門消費，等於是換個方式逼茶室等場所停業。

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳停業，酒店幹部紛喊：「只能乖乖配合」。（圖／資料照）

張姓酒客表示，建議政府應該設立情色專區，管理每位小姐的身體健康狀況，讓消費者有個乾淨舒適的消費環境，不然只會讓更多業者失業、酒客們無處宣洩，還可能因忍無可忍導致性犯罪！謝姓老司機則說，「簡直是世界末日！」

張姓酒客則說，其實真的要去的話，去「暗店」就好，那些場所本來就違法，被警方抄到再說吧！再者，很多人都有家庭或伴侶，或者是大公司的老闆，想在一個隱密的空間Happy一下，誰會乖乖登記個人資料；北部一名酒店幹部抱怨，「今晚開始就失業了，腦袋一片空白」；酒店小姐說，「我只能想辦法當伴遊跟傳播了，不知如何是好」

台中市長盧秀燕解釋，中央今（9）日宣布酒店、舞廳暫停營業，而市府為了每個人的健康，進一步要求台中市其餘八大特種行業，包含視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業，即日起應實名登記，守護全民安全，市府將聯合稽查，希望業者善盡社會責任，「防疫工作大家一起來！」

經發局長張峯源進一步說明，業者必須實名登記、出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內保持社交距離1.5公尺、每人空間至少3至4平方公尺，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

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