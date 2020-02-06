健保藥局在哪？成人、兒童口罩剩多少？　「供需平台」快速查詢地點、存量





▲網友可在「口罩供需資訊平台」中得知哪裡還有口罩，以及健保藥局在哪裡。（圖／翻攝自「口罩供需資訊平台」網頁）

記者袁茵／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情燒出國內的口罩搶購潮，為終結口罩之亂，行政院宣布6日起實施口罩販售實名制，持健保卡可在健保特約藥局購買。究竟健保藥局在哪裡？口罩還剩下多少？行政院政務委員唐鳳6日分享「口罩供需資訊平台」，網友們可以在該網站上找到「即時口罩地圖」、「口罩藥局地圖」等資訊。

「請大家幫忙把該網站分享給有需要購買口罩的人！」唐鳳6日在臉書上貼出「口罩供需資訊平台」網址，教導大家打開 口罩供需資訊網頁後，可以看到所有民間社群與健保署在過去兩天共同努力的成果，希望讓有需要購買口罩的人，可以透過視覺化地圖、聊天機器人等多元管道，即時、便利的查詢到附近健保特約藥局的地點，以及口罩存量。

唐鳳說，除了再一次感謝民間社群與健保署同仁，也要提醒請把資源優先留給「有需要購買口罩的人」，以及「口罩的取得須依政府頒布的規則辦理」。

▲可快速查詢哪裡有健保藥局、口罩剩多少。（圖／翻攝自即時口罩地圖）

實測「口罩供需資訊平台」網站上的「即時口罩地圖」，只要在左側欄位中輸入地區，即可查到哪裡有健保藥局，以及成人、兒童口罩還剩下多少，不過值得注意的是，該網頁口罩資訊每10分鐘更新一次，非即時資料。

還有其他網頁放上QRcode，方便民眾用手機開啟，最後放上疾管署的LINE Q「疾管家」，會不定時分享最新的指揮中心快訊。

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▼疾管署的LINE Q「疾管家」。（圖／翻攝自疾管署LINE）