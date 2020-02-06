台爭取入WHO共同防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

▲蔡政府積極爭取中華民國參與世界衛生組織議題。（圖／翻攝自推特）

記者任以芳／台北—北京報導

針對台灣希望加入世界衛生組織共同對抗武漢肺炎疫情，大陸國台辦今（6日）發出最新聲明，發言人馬曉光砲轟台灣當局以台灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展國際空間。他奉勸民進黨立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」是絕不會得逞。

▲友邦史瓦帝尼世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

馬曉光表示，大陸正在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情時，民進黨政府和台獨分裂勢力伺機鼓譟參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展國際空間。

他重申，台灣是中國的一部分，在一個中國原則和體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商，同意台灣以「中華台北」名義和觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。民進黨上台後頑固堅持「台獨」主張，拒不承認「九二共識」，不斷挑戰一個中國原則，台灣參加WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨。

至於台灣希望加入WHO防疫，馬曉光提到， 去年台灣有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議．根據中國政府同世衛組織達成的共識，台灣設立世衛組織「國際衛生條例」聯絡點，擁有登錄世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息。

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

他強調，疫情發生後，大陸多次及時向台灣通報疫情防控最新信息，專門安排台灣防疫專家於2020年1月赴武漢現場考察.民進黨政府無視大陸方面的善意與誠意，卑劣地炒作所謂「國際防疫缺口」等言論，其謊言在上述事實面前不攻自破，暴露其欺騙輿論、愚弄民心、打悲情牌和借機謀求政治私利的險惡用心.

馬曉光表示，大陸會繼續為台灣獲取有關疫情防控信息做出安排，「絕不允許藉機搞台獨，奉勸民進黨立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，『以疫謀獨」』是絕不會得逞的。」