WHO稱台灣為「台北及周圍地區」　外交部質問：到底要改幾次名字？

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）每日所發佈的武漢肺炎疫情報告，台灣的稱呼一改再改，最新一版仍將台灣列在中國的項目，甚至更改名稱為「台北及周圍地區」。對此，外交部發言人歐江安質問世界衛生組織，「到底要把台灣改幾次名字」？

世衛組織發布第16期疫情報告，在中國省份區域及城市項下，出現一欄「Taipei and environs」，意指「台北及周圍地區」確診11名病例，且同步在附註欄載明，中國確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台北及周邊地區，依然把台灣視為中國一部分。

回顧這段期間，外交部發言人歐江安6日於記者會上表示，世衛組織對我稱謂，在1月22日是「中國台灣」，1月23日稱我「台北直轄市」，1月25日變成「台北」，2月5日又改為「台北及周遭地區」。

歐江安質問世衛組織，「到底要把台灣改幾次名字」。她指出，我方已向WHO多次抗議卻仍不更正，中華民國台灣外交部要對此表達最嚴正的抗議，要求WHO儘速以正確名稱稱呼我國。

歐江安表示，我們名字叫做台灣，正式國名中華民國、Republic of China，台灣絕對不是中華人民共和國的一部分，再次重申，也要求WHO、拜託他們不要把台灣的資料列入中國項下，造成了錯誤、一錯再錯。