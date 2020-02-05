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防疫動起來！　鄭新輝率隊進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查

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▲台南市教育局長鄭新輝率隊，進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝率隊，進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為確保防疫落實，避免開學延後衍生民眾對非學校場域，包括補習班、幼兒園、安親班防疫漏洞的疑慮，台南市教育局長鄭新輝率隊，進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查，對防疫工作未落實者，會要求立即或限期改善，仍未改善者將公布該機構或幼兒園名稱，以展現落實防疫與守護學童健康的決心。

▲台南市教育局長鄭新輝率隊，進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局於5日下午會同衛生局進行防疫稽查，實地了解補習班、幼兒園、安親班的防疫措施是否確實到位，本次稽查以疾病監測與疫情處理、常規防疫措施、衛教宣導、防疫物資管理使用四大項目為重點。共稽查13家補習班、1家幼兒園、5家安親班，現場稽查結果，業者均有落實體溫量測、班舍消毒、建立師生旅遊史、製作防疫文宣並張貼在明顯處進行防疫與衛教宣導，也有建立政府供應備用口罩的領用及使用管理名冊備查。

鄭新輝局長表示，市長黃偉哲相關重視開學延後，補習班、安親班與私立幼兒園的防疫整備工作，因此責成教育局要落實宣導與執行要求。雖然台南市目前並未有確診病例，相對是較為安全的城市，但潛在的傳染風險仍應審慎看待，而做好個人衛教與自主健康管理宣導，以及將病毒阻絕於上課場域之外的防疫工作，成為防疫的兩項重點工作。

▲台南市教育局長鄭新輝率隊，進行補習班、幼兒園、安親班防疫稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝局長表示，訪視中逐一檢視各項防疫作為是否到位，也藉機詢問負責人各項防疫做法，並向幼兒園及安親班的小朋友進行衛教宣導，發現小朋友多有勤洗手、量體溫、不亂摸眼鼻口等正確觀念，且業者因有防治腸病毒、流感的經驗，平日即建立體溫記錄、配置消毒用品、購置備用口罩等習慣，對此次武漢肺疫的防疫也更為嚴謹。

教育局本次防疫稽查專案，優先以火車站周邊人數多、出入人員較複雜，群聚感染高風險之大型補習班為對象，安親班則會全面稽查。針對240園家私立幼兒園，只要已經開始上課的，也會逐一進行訪查並要求負責人做好各項防疫工作。對於業者反映物資需求，2月3日台南市各私立幼兒園已發放第一波防疫備用兒童口罩879盒，4萬3950片，以補強防疫整備工作，未來也會持續向教育部反映，在公幼開學後也能協助持續供應所需的幼兒口罩。

教育局表示，防疫工作需要政府與民間業者共同協力，希望台南市各補習班、幼兒園、安親班的負責人，在防疫工作上務必確實，以提供安全無虞的學習環境，確保學童健康，讓家長放心。

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