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桃園出現「居家檢疫者離家」全國首例　警政署長籲安全為第一要務

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▲警政署長陳家欽5日赴中壢警分局仁愛派出所為同仁打氣慰勉，並接受額溫槍檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽5日赴中壢警分局仁愛派出所為同仁打氣慰勉，並接受額溫槍檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續延燒，桃園市出現居家檢疫者自行離家全國首例，警政署長陳家欽5日到中壢警分局仁愛派出所與蘆竹警分局視察防疫工作。陳家欽表示，防疫工作目前是全國警察首要任務，與防疫單位為防疫作戰第一線，強調必須做好自身安全防護，同仁安全是防疫工作第一要務。

警政署長陳家欽上午10 時視察中壢警分局仁愛派出所，並致贈加菜金慰勉，陳家欽指出，武漢肺炎疫情持續延燒，第一線警察同仁密集與民眾接觸，目前配合防疫單位追蹤管理「居家隔離」與「居家檢疫」列管對象，勤務上具有相當風險，務必落實勤務防疫措施，同仁應勤洗手常消毒，遇酒駕盤查、處理交通事故與進入室內場所臨檢勤務，務必戴上口罩做好自身防護，口罩並非全時配戴，才能將物資留在真正需要時再使用。

中壢警分局劉印官說，目前分局各單位均配發口罩、消毒酒精、拋棄式手套及額溫槍，每日落實駐地定期消毒清理，測量同仁與所有進入駐地洽公民眾、涉案人員體溫，密切配合衛生防疫機關掌控居家隔離對象動態，遇有散布假疫情訊息者並立即偵處。

▲警政署長陳家欽5日赴蘆竹警分局視察防疫工作，接受女警噴灑酒精消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽5日赴蘆竹警分局視察防疫工作，接受女警噴灑酒精消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳家欽隨後走訪蘆竹分局，聽取分局長黃益三有關防疫工作重點並致贈加菜金。陳家欽指示，員警與具風險民眾接觸時應作好自身安全防護，妥善運用科技設備如視訊等方式間接訪談，遇強制安置或檢疫隔離者等情況時，應以救護車載送，勿用巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，第一線同仁安全應列為防疫工作第一要務。

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