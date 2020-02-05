長照服務防疫第一線　黃偉哲：共體時艱堅守崗位

▲台南市長黃偉哲5日與社會局長陳榮枝，前往永康區復華日照中心和東區有德長照中心，檢視防疫措施推動情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全體防疫一個都不能少！因應武漢肺炎的嚴峻考驗，台南市政府除成立因應小組、召開防疫會議，台南市長黃偉哲也積極督導老人、身障、托育、兒少等機構要求加強防疫工作。

市長黃偉哲5日與社會局長陳榮枝，前往永康區復華日照中心和東區有德長照中心（養護型）檢視防疫措施推動情形，感謝第一線工作人員不辭辛苦地落實防疫準備工作，大家共體時艱，堅守崗位。



黃偉哲市長首站視察奇美復華日間照顧中心，檢視防疫措施標準流程，首先感謝奇美醫療團隊的衛教宣導，讚許其高規格的防疫標準，除了落實測量體溫和清潔消毒等防疫工作，並主動針對院內受照顧服務的長輩及家屬完成「健康聲明卡」的調查與建檔，確認他們的健康狀況和近期旅遊史。





黃偉哲市長表示，關於武漢肺炎的防疫工作，依照目前臺灣的狀況，注意個人衛生勤洗手比戴口罩更為重要，因此，他特別在現場向長者們宣導洗手的清潔防疫步驟，以及親自示範分裝酒精，提醒市民朋友對於維持環境與個人清潔消毒的重要性。此外，黃市長也再次呼籲大家注意需要戴口罩的場合與時機，避免造成醫療資源的浪費，切勿購買囤積，把口罩留給真正需要的人，希望國人一起共體時艱。



黃偉哲市長第二站來到東區有德長照中心，市議員蔡筱薇亦一同探訪院內的長輩，適逢老人家正在進行團康活動，市長也加入與他們同樂，讓院內的長輩們備感暖心。有德長照中心除針對長輩每日早晚2次測量體溫詳實記錄外，也要求服務人員進行自主健康管理，每日至少1次測量體溫並記錄，並限制發燒或呼吸道症狀員工從事照護或備餐工作；另訪客及家屬探視，則由工作人員於入口處測量體溫、進行手部消毒並詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史），詳實登記，以確保長輩免於受到感染。





此外，黃偉哲市長特別物盡其用，贈送200份競選剩餘的文宣口罩給院內護理人員和長輩，提醒所有在第一線的照顧人員必須先落實自我防護，才能避免造成病毒擴散，確保被照顧者的生命安全，防疫工作需要大家共同配合。



社會局表示，因應武漢肺炎境內防禦，近期嚴密督導臺南市內轄管的116家老人安養護機構、57間日間照顧中心及56家居家長照機構，要求加強防疫，配合中央政策發放一線服務人員口罩，並要求各長照服務機構一線服務人員確實依照工作指引，執行防疫措施，包含與民眾接觸的工作人員要佩戴口罩、對出入者要量體溫、噴酒精消毒等；另，各服務單位入口處也做公告提醒，以及加強日照中心內各項設施設備的消毒等，社會局將會持續宣導並查訪防疫執行情形。