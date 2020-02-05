TVBS民調／武漢肺炎防疫　52％民眾同意公開隔離地點

▲防疫武漢肺炎。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲日前受訪時意外透露武漢肺炎隔離地點，引起外界質疑會造成恐慌。根據《TVBS》5日公布最新民調指出，52％民眾認為應公開隔離地點，對於武漢肺炎防疫政策，有56％的民眾覺得滿意。

3日晚間將滯留於武漢台人搭乘專機返台，後續需做防疫隔離檢疫。中央流行疫情指揮中心公布隔離地點在中部、烏來和林口，讓不少民眾有疑慮。根據《TVBS》最新民調顯示，有 52％民眾認為應該公布武漢台商回台後的隔離地點，也有 34％認為不應該公布，另外 13％沒有意見。

武漢肺炎病情蔓延全球，台灣目前有11例確診。對於政府處理疫情表現，《TVBS》民調顯示，56％民眾滿意政府到目前為止的表現，有 26％不滿意，另外 18％沒有表示意見。

此外，武漢肺炎全球確診數量不斷攀升，民眾是否擔心自己會被傳染到武漢肺炎呢？《TVBS》調查發現，有 58％民眾表示擔心，40％不擔心，另外3％則沒有表示意見。

本次調查是《TVBS》民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 109 年 2 月 3 日至 4 日晚間 18：30 至 22：00進行的調查，共接觸 946 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 110 位，拒訪率為 11.6％，最後成功訪問有效樣本836位，在 95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.4 個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

其他人也看了這些...

►公務員也有14天防疫照顧假 只給假不給薪

►新北居家檢疫3人失聯 侯友宜：目前都已出境

►延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧



更多熱門新聞...

►新確診病例驚爆不在「原登機名單」 徐正文：突然多了3個人

►看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍 安排者塞了中國籍配偶、家人

►整個中國大陸淪為疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫14天

►超越藍綠，就靠她了