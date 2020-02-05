武漢返台隔離宿舍曝光！　一人一床獨立衛浴還有電視可看

▲武漢台商返台後隔離宿舍。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

首批247名武漢台商包機抵桃園後，即送往北、中、南三地隔離，與他們保有聯繫的湖北台商救援會長徐正文，5日下午曝光林口隔離宿舍畫面，可看到每個人住在有獨立衛浴的單人房，一人使用上下舖中的下鋪床位，還有電視可以看，室內擺放兩張桌子，採光充足。

徐正文稍早還連線於中部隔離的王先生，王先生表示，他們一日三餐都有專人配送，早晚也會定時量體溫，還有相關的防疫照護，處處可以感受到政府和醫護人員的用心，對於終於回家，「我們真的很感激。」

首批回台的民眾透露，3日下午兩點，他們就出發前往武漢天河機場，經過檢疫、身分驗證手續，一直到深夜11點多才抵達桃園，分批入住後大家都5、6點才入睡，折騰超過15個小時，防護人員都好辛苦。

從照片上來看，位於北部林口的隔離宿舍採光相當充足，房間內整潔乾淨，也有被褥可供使用，電視上還撥放著紀念已故湖人球星Kobe Bryant的新聞，顯示台商對外接收訊息無虞，並有兩張桌子可供使用。

但對於第二批包機時間未定，徐正文轉述台商說法，表示大家在群組中，都哀鴻遍野，因為經過幾天的聯繫，許多人都有感情了，希望兩岸能盡量避開政治紛擾，讓他們趕快回家。

在滯留武漢台商包機回台前，中央流行疫情指揮中心就表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

至於第二批滯留武漢台商包機執行，陸委會聲明指稱，關於5日執行第二批班機，「只是單方面訊息，未經雙方商討協調」，且在3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則。

陸委會表示，三大原則包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。其中，「完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」