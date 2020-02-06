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領先日韓！健康照護評比「台灣世界第一」　硬守住武漢肺炎疫情

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▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲商業雜誌全球健康照護評比，台灣被評選為世界第一。（圖／記者羅婉庭攝）

記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒疫情持續延燒，台灣累積確診病例16例，相較日本、南韓、新加坡等鄰近國家，台灣疫情相對緩和。事實上，台灣公衛水準全球有目共睹，先前國際商業雜誌曾做過一次評比，結果台灣擠下日韓等國，奪下世界第一。

目前，日本境內已有45人確診感染，為中國以外確診案例最多的國家，另外包括新加坡、泰國、南韓、香港等地累積確診個案均超過20例；而台灣至今僅發現16例確診案例，且所有患者病情皆穩定，其中1人恢復良好，近期內可出院，疫情沒有大規模爆發的跡象，至今未升高至社區感染，顯示台灣防疫措施能有效守住疫情。

請繼續往下閱讀...

事實上，台灣健康與公衛水準素來在全球名列前茅。根據世界知名商業雜誌《CEOWORLD》去年8月公布的「健康照護指標」評比，台灣在總分100的各項指標中得到78.72高分，擠下日本、南韓等國，奪下世界第一。

該項評比針對世界89個國家，就健康照護系統的整體品質進行分析，指標分數涵蓋5個面向，分別為健康照護基礎設施、健康照護專業人員（包含醫師、護理及其他健康照護人員）能力、健康照護費用（人均醫療保健支出）、良好藥品可用性及政府準備。同時也納入環境衛生、菸害防制、肥胖防制等公衛項目。

根據評比結果，排名前10國家幾乎由亞洲和歐洲國家拿下，其中除歐洲5國和澳洲之外，亞洲共有4國上榜。除了台灣外，南韓以77.7總分排名第二，日本、泰國則分別以74.11分和67.99分排名第三與第六。

▼台灣整體健康照護指標領先日韓，排名世界第一。（圖／健保署提供）

▲又贏韓國！台灣「健康照護體系」世界第一　前10名有這些國家。（圖／健保署提供）

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