比衛生紙還薄！　黑心商「賣假口罩」半天大賺193萬...數百萬假貨銷往多地

▲ 假口罩只有極薄的兩層疑似紙漿層，沒有防護層，無法起到有效防護的作用。 （圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著武漢肺炎擴散，口罩成為稀缺品，大陸就有不法商家看到商機，將6分錢（人民幣，下同）一隻購進的假口罩層層分銷，最終以3元的價格售出，還有人在半天時間內，將106萬隻假口罩銷售一空，獲利45萬元（約新台幣193萬元）。上述假冒口罩均有同一個名字「飄安」，目前假「飄安」口罩已在大陸多地出現。

▲ 假口罩連衛生紙的厚度都沒有 。（圖／河南民生頻道）

綜合陸媒報導，湖北麻城警方2日經過連續14小時奮戰，成功斬斷一條銷售偽劣口罩的鏈條，抓獲2名黑心銷售商，均採取刑事強制措施。29歲的葉姓女子1月23日聯繫購買偽劣口罩，並和劉男商定合資購買，銷售獲利平分。目前，犯罪嫌疑人劉某、葉某因涉嫌銷售不符合標準的醫用器材，已被麻城警方採取刑事強制措施，被售出的偽劣口罩正在追查中。

這種偽劣口罩很薄，有很多孔隙，用手一扯就容易撕裂，很難起到防控作用，增加了被疫情感染的風險。統計發現，截至目前，山東青島、濟寧、日照、臨沂；福建莆田；河南漯河、南陽；湖北赤壁；湖南長沙、益陽；上海黃浦等多地的市場監管部門，都介入查處了假冒「河南飄安」的偽劣口罩。

▲大陸警方破獲多起假冒口罩案件。（圖／人民日報）

大陸多地都有假冒的「飄安口罩」在販售，包括浙江台州椒江區於1月29日，對某醫療器械有限公司庫存及召回的20.12萬隻假飄安口罩予以查扣；湖南長沙警方4日通報，2起近日破獲的銷售假醫用口罩案件，涉及已銷售的假「飄安」口罩近200萬隻等。

生產正規「飄安」口罩的河南飄安公司位於河南省長垣縣，這裡是國內三大衛材基地之一。自1月28日來，河南飄安集團有限公司的微信公眾號已4次發出鄭重聲明，稱市場上假冒偽劣口罩並非其生產，要求消費者及時舉報。