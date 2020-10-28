警惕無症狀患者越來越多！　張伯禮：病毒已變異「傳染性增強」

▲全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全世界，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮26日直言，「從全球範圍來看，第二波疫情已經到來。」他認為，病毒已發生變異，傳染性增強但毒性減弱，表現為無症狀感染者越來越多，會給防控帶來較大壓力。

據《武漢晚報》報導，張伯禮表示，美國單日新增超過7萬例，法國單日新增超過3萬例，英國單日新增超過1萬例，個別國家單日新增量接近中國確診患者總和，疫情嚴重程度已超過今春。

「國內疫情防控有力，未再發生大規模疫情，以多點散發和局部聚集性爆發為主，」但他指出，秋冬已至，疫情防控不可懈怠，「既要看到我們的優勢和經驗，也要充分認識疫情的複雜性。」

張伯禮分析，「一方面，我們應對疫情掌握了很多經驗，比如北京新發地疫情防控中，快速追蹤明確傳染源，實施精准防控，確診患者實施中西醫結合治療，大連快速篩查，精準佈防做的更好；青島一千多萬人的普查5天就完成了，反映了檢測能力的提升，從病人的救治情況來看，重症減少、死亡率降低，意味著我們對疾病的認識更充分了。」

另一方面，他也稱，「國內疫情雖以多點散發為主，但需警惕新冠肺炎與流感的疊加風險。此外，病毒已發生變異，傳染性增強但毒性減弱，表現為無症狀感染者越來越多，會給防控帶來較大壓力。」

最後，張伯禮提醒，少聚集，戴口罩，勤洗手，多通風，這些有效的措施要繼續堅持，「新冠疫苗有望年底或明年年初上市，檢驗檢疫人員、醫務人員等重點人群在條件允許的情況下應及時接種。」

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