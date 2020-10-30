山東「進口冷凍豬肉」驗出新冠病毒！官方緊急封存...接觸者集中隔離

▲山東乳山市在進口豬肉中，驗出新冠病毒陽性。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再度在進口冷凍食品中，檢測到新冠病毒。根據山東官方今（30）早通報，乳山市在進口冷鏈食品常規抽檢中，發現1份外地銷往我市的進口冷凍豬肉製品及外包裝標本，新冠病毒核酸檢測呈陽性。

通報指出，乳山市立即啟動冷鏈食品疫情防控應急預案，對涉及的冷凍肉製品和運輸車輛全部封存，對產品及環境進行消殺，對密切接觸者等全部進行集中隔離，同步開展核酸檢測與血清採樣檢測，所有隔離人員檢測結果均為陰性。

▲青島日前出現新冠肺炎疫情反彈。（圖／翻攝自人民網微博）

實際上，大陸已多次在口冷凍食品中，檢測到新冠病毒。根據山東青島17日晚間通報，中國疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上，分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

從青島冷鏈食品外包裝分離出活病毒，是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能。通報提醒，在防範境外感染者輸入的同時，需注意在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入的風險。