　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山東「進口冷凍豬肉」驗出新冠病毒！官方緊急封存...接觸者集中隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼肉,豬肉。（示意圖／pixabay）

▲山東乳山市在進口豬肉中，驗出新冠病毒陽性。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再度在進口冷凍食品中，檢測到新冠病毒。根據山東官方今（30）早通報，乳山市在進口冷鏈食品常規抽檢中，發現1份外地銷往我市的進口冷凍豬肉製品及外包裝標本，新冠病毒核酸檢測呈陽性。

通報指出，乳山市立即啟動冷鏈食品疫情防控應急預案，對涉及的冷凍肉製品和運輸車輛全部封存，對產品及環境進行消殺，對密切接觸者等全部進行集中隔離，同步開展核酸檢測與血清採樣檢測，所有隔離人員檢測結果均為陰性。

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

▲青島日前出現新冠肺炎疫情反彈。（圖／翻攝自人民網微博）

實際上，大陸已多次在口冷凍食品中，檢測到新冠病毒。根據山東青島17日晚間通報，中國疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上，分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

從青島冷鏈食品外包裝分離出活病毒，是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能。通報提醒，在防範境外感染者輸入的同時，需注意在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入的風險。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
裸殺長榮女大生「兇嫌另涉擄女未遂」　關鍵證物洩底！6小時速破
長榮女大生命案「上個發生事情的是我」　女學生：感覺到菸味手臂
快訊／國道1號南下彰化段6車追撞！貨車翻覆橫躺　車流嚴重回堵
美國「超大咖巨星」讚台灣防疫：蔡英文具真正領導力
「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森升格人妻　與大2歲喜劇演員男友結婚
金正恩後宮大亂鬥！43歲前女友上位「甜笑收獻花」　金與正又消
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東「進口冷凍豬肉」驗出新冠病毒！官方緊急封存...接觸者集中隔離

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

浙江溫州推「月光經濟」　特色街區、水上夜遊吸睛

婦遭友推入水庫雙亡！女兒揭「為25年前舊事尋仇」　2人關係曝光

拿彈弓捕魚！他手一滑「標槍插脖」深入5公分　醫照X光嚇壞

抓5名「獵狐人員」！　汪文斌：敦促美不要淪為犯罪分子的避罪天堂

大媽人肉佔位40分鐘　趕跑40輛車...狂嗆：我有5輛高檔車

年輕男女逛雜貨店！女子悄悄比劃「2種手勢」…老闆一看秒報警

海基會董座難產？　邱垂正：適時對外說明

陸「十四五」藍圖曝光　實現富國強軍、推進「祖國統一」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

被老師看不起...在建中當最後一名　日文師：做喜歡的事比成績更重要

山東「進口冷凍豬肉」驗出新冠病毒！官方緊急封存...接觸者集中隔離

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

浙江溫州推「月光經濟」　特色街區、水上夜遊吸睛

婦遭友推入水庫雙亡！女兒揭「為25年前舊事尋仇」　2人關係曝光

拿彈弓捕魚！他手一滑「標槍插脖」深入5公分　醫照X光嚇壞

抓5名「獵狐人員」！　汪文斌：敦促美不要淪為犯罪分子的避罪天堂

大媽人肉佔位40分鐘　趕跑40輛車...狂嗆：我有5輛高檔車

年輕男女逛雜貨店！女子悄悄比劃「2種手勢」…老闆一看秒報警

海基會董座難產？　邱垂正：適時對外說明

陸「十四五」藍圖曝光　實現富國強軍、推進「祖國統一」

獨／裘德洛心願是放下手機　聽到「島上沒電」樂喊：這就我要的！

擠下NIKE！全球最燒品牌由GUCCI奪冠　成巨星怪奇比莉、哈利最愛

月付6666元入住高鐵特區！　「豐邑TECH PARK」未公開先熱銷7成

被弟弟說「周杰倫長太像」以為偷生！　姜大衛7年後高EQ親回應

Ｃ羅隔離期間剃大平頭　網：這樣看起來好老！

梁赫群告別6年《2分之一強》！　親曝節目收攤主因：這是警訊

美國務院譴責港警拘捕鍾翰林！　「避談」尋求政治庇護：不作評論

最新衛星圖曝光！中國「蓋跑道」擴建西藏機場　離印度僅160公里

快訊／國道1號南下彰化段「6車追撞」！貨車翻覆橫躺　車流嚴重回堵

釣魚聽見油門猛催不爽　怒開車包抄揮棒痛K…惡煞認出她糗了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

大陸熱門新聞

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

婦遭友推入水庫雙亡！女兒：為25年前舊事尋仇

26歲女種假睫毛　根部竟「長滿活蟎蟲」

逛雜貨店突比2手勢　老闆一看報警

不顧霍金警告　「中國天眼」發現30億光年外神秘信號

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

拿彈弓捕魚！他手滑「標槍插脖子」

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

空姐爆劈腿多男「床單留不明液體」　爆綠未婚夫：花了我430萬！

大媽人肉佔位　狂嗆：我有5輛高檔車

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

更多熱門

相關新聞

西班牙疫情緊急狀態延長半年

西班牙疫情緊急狀態延長半年

歐洲新冠肺炎疫情惡化，西班牙國會29日批准將全國緊急狀態延長六個月，加上西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）先前宣布的15天緊急狀態命令，代表西班牙全國緊急狀態將持續到2021年5月9日。

莊人祥證實：記者會宣布前與江蘇台商致歉

莊人祥證實：記者會宣布前與江蘇台商致歉

朝天宮14天水陸普度大齋勝會　限定口罩亮相

朝天宮14天水陸普度大齋勝會　限定口罩亮相

莊人祥宣布：台灣零本土病例滿200天

莊人祥宣布：台灣零本土病例滿200天

新增3境外移入來自菲、美、印尼！

新增3境外移入來自菲、美、印尼！

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

跟好友借車鎖不起來　一視訊尷尬了

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面