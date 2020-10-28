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疫苗搶手！　以色列媒體：國家情報局將中國疫苗帶回研究

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▲目前將近上百種疫苗候選正在研發中，而其中23種疫苗已進入臨床評估階段。（示意圖／CFP）

▲中國目前有4款新冠肺炎疫苗進入臨床三期試驗。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情持續於全球蔓延之際，各國都想搶先研製出疫苗，但值得注意的是，以色列主流電視台「12頻道」（Channel 12）27日報導稱，以色列情報和特殊使命局（摩薩德）已從中國獲得新冠肺炎疫苗，並帶回國開始進行研究。

中共黨媒《人民日報》海外網、今日俄羅斯電視台（RT）均援引了此一消息，並稱以色列特工將中國疫苗帶回的消息，已經獲得多個以色列政府消息人士，向當地媒體「間接」證實相關報導。

▲▼ 情報,間諜,秘密檔案,密件。（圖／視覺中國CFP）

▲以色列出動情報局將中國疫苗帶回國研究，受到關注。（示意圖／視覺中國CFP）

報導指稱，摩薩德取得疫苗的目的，是研究其配方，探索疫苗接種方案，以加快自身研發；另有一以色列高級官員透露，政府正積極尋求從其他國家，購買新冠疫苗。

Channel 12報導稱，以色列目前已經自行研製出新冠疫苗，名為「Brilife」，但測試過程仍處早期階段，預計下周載100名志願者身上，進行第一階段試驗，明年春天才會視進度進入1000人參加的第二階段試驗。

不過截至10月26日，以色列累計新冠肺炎確診超過31萬例，造成2397人死亡，從時間點來看疫苗研製進度遠遠不夠，以致該訊息發布後引發各界關注。

以色列《耶路撒冷郵報》27日也報導稱，目前尚不清楚摩薩德是如何獲得這一疫苗的，以及為何是情報機構出馬，而非以色列的外交部及衛生部門。分析強調，「以色列與中國有著強健的外交關係，這種行為一般可由外交部門公開操作。」

對此，陸媒引述分析人士指稱，以色列政府委由摩薩德取得中國疫苗，也許有政治考慮，因為美國總統川普現與以色列政府關係良好，若以色列公開採購中國疫苗，勢必造成外交麻煩，若出動情報機構將中國疫苗秘密運送回國，就能「生米煮成熟飯」；另一方面，以色列媒體報導是用「帶回」兩字，而非「偷取」，況且中國政府也沒有理由拒絕他國對疫苗提出求助，所以也不算是所謂的「間諜」行為。

事實上，摩薩德今年於2到5月，就曾多次主導過以色列政府對外的防疫物資採購，包括口罩、呼吸器、檢測試劑等，因為當時醫療用品匱乏，國際競爭激烈，必須要透過各種手段、運輸管道「搶先一步。」

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▼中國新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼中國三款疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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